Was ist der günstigste PC, auf dem ihr Lost Ark spielen könnt?

Eine Grafikkarte ist daher nicht verbaut, stattdessen kommt ein zusätzlicher Chip auf der CPU zum Einsatz. AMD bezeichnet diese Prozessoren als APU, erkennen könnt ihr diese Prozessoren an dem „G“ im Titel des Prozessors. Ihr braucht also keine „richtige“ Grafikkarte, wenn ihr Spiele wie Lost Ark zocken wollt.

Wo kann man Lost Ark spielen? Lost Ark könnt ihr aktuell nur auf dem PC zocken. Habt ihr also nur ein Smartphone oder zockt nur auf der PS5 oder Xbox Series X|S, dann könnt ihr bisher nicht in den Genuss kommen.

