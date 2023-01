GTA Online kriegt neues Sicherheits-Update, während Griefer eure Accounts bannen können

In GTA Online ist der Wahnsinn ausgebrochen. Mit Exploits können Mod-Nutzer die Accounts von anderen Spielern bannen oder beschädigen. Jetzt kündigt Rockstar Games ein Update an.

Was hat GTA Online für Probleme?

Am 20. Januar machten Experten darauf aufmerksam, dass in GTA Online jetzt große Sicherheitsprobleme bestehen

Nutzer von “Mod-Menüs” sind in der Lage, Accounts von anderen Spielern so zu beeinflussen, dass diese gebannt werden können

Experten warnen seit dem vor dem Einloggen bei GTA Online

Inzwischen meldete sich der Mod-Admin und erklärte, dass er die Funktionen aus seinem Mod-Menü entfernte

Jetzt meldet sich auch der Support von Rockstar Games und verspricht ein Sicherheitsupdate

Was sind das für Gefahren und wie reagieren die Spieler?

So gingen “Modder” vor: Mod-Menüs in GTA Online kann man als eine Art von “Hacks” sehen. Besonders verbreitet sind solche Hacks in der PC-Version von GTA Online. Spieler können mit diesen Menüs Geld vom Himmel regnen lassen, sich selbst unsterblich machen, besondere Fahrzeuge wie Sex-Limousinen oder Transformer spawnen lassen oder einfach die gesamte Lobby mit einem Knopfdruck umlegen.

Oft fallen die Nutzer von Mod-Menüs negativ auf, indem sie die Spielerfahrung für andere ruinieren. Seit GTA Online kostenlos ist, wurde das Übel noch größer.

Doch seit ein paar Tagen ruinieren die Modder nicht mehr nur die Spielerfahrung, sondern können ganze Accounts lahmlegen. Wie lange das schon möglich ist, ist unklar. In den letzten Tagen verbreitete sich die Funktion wie verrückt.

Das Problem: Viele Spieler haben noch gar nicht mitbekommen, dass es in der Online-Welt von Grand Theft Auto 5 gerade so riesige Sicherheitslücken gibt. Die Spielerzahlen sind in den letzten 7 Tagen nahezu gleichbleibend, wie man auf folgender Grafik erkennen kann:

Die Spielerzahlen von GTA 5 in den letzten Tagen (oben) und Monaten (unten) – Quelle: Steamcharts.com

Die Folgen: Wenn ihr als Opfer „Glück“ habt, könnt ihr euch einfach nicht mehr bei GTA Online einloggen. Dafür gibt es bereits eine Lösung.

Wenn ihr Pech habt, dann wird euer Account für eine Art “Unsportliches Verhalten” markiert. Damit werden Spieler markiert, die sich Online schlecht verhalten und kommen dann nur noch in Lobbys mit anderen Spielern, die auch so markiert wurden. In Call of Duty nennt sich so etwas „Shadowban“.

Wenn ihr richtig viel Pech habt, dann kann euer Account gebannt werden, weil ein anderer Spieler mit einem Mod-Menü das so möchte.

Rockstar Games kündigt Sicherheits-Update an

Das ist neu: Am 24. Januar, also etwa 4 Tage nach der Warnung vor GTA Online von den Experten, veröffentlichte der Support von Rockstar Games einen Tweet. Darin steht:

“Wir sind uns möglicher neuer Schwachstellen in GTA Online für PC bewusst, die wir mit einem geplanten Sicherheits-Update beheben wollen.

Wenn ihr glaubt, dass ihr damit zusammenhängende Probleme hattet, wendet euch bitte an den Rockstar-Support”.

Mehr Details zu dem bevorstehenden Update gibt es bisher nicht. In der Zwischenzeit meldete sich bereits der Ersteller des Mod-Menüs zu Wort und gab zu, dass das Hinzugeben dieser Funktionen zu seinem Menü eine “Schlechte Idee” war. Diese Funktionen hätte er jetzt von seinem Mod-Menü entfernt.

Doch wenn die Sicherheitslücke noch offen ist und ein Mod-Menü sie ausnutzen konnte, sind möglicherweise immer noch die Online-Spieler in Gefahr, wenn andere Menüs oder Hacker diese weiterhin ausnutzen.

Wir raten davon ab, vor dem Sicherheits-Update von Rockstar Games nun GTA Online auf dem PC zu spielen.