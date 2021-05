In GTA Online könnt ihr jetzt mit Stunt-Rennen richtig einfach 100.000 $ verdienen

In GTA Online ist eine neue Event-Woche gestartet, in der ihr schnell viel Geld verdienen könnt. Und der Aufwand dafür ist minimal. Wir zeigen euch, wo euch jetzt viel Geld erwartet.

Was ist neu? In GTA Online sind jetzt 8 neue Stunt-Rennen am Start, in denen ihr euch mit euren Fahrzeugen austoben könnt. Wer noch nicht motiviert genug ist, die Rennen zu fahren, könnte sich von der Belohnung überzeugen lassen. Denn alleine für die Teilnahme bei einem der Rennen kriegt ihr 100.000 GTA-Dollar zugesteckt.

Wir zeigen euch hier auf MeinMMO, was ihr für das Geldgeschenk tun müsst und wann ihr die Kohle gutgeschrieben bekommt. Und außerdem, was sich jetzt noch in GTA Online lohnt.

Jetzt 100.000 GTA-Dollar sichern

So geht’s: Mit dem Update vom 27. Mai kamen neue Stunt-Rennen ins Spiel. Ihr habt bis zum 2. Juni Zeit, eins davon zu absolvieren und dafür 100.000 GTA-Dollar einzusacken. Zwar könnt ihr die Rennen auch nach dem 2. Juni fahren, doch die Geld-Belohnung gibt es dann nicht mehr.

Meldet euch also für eins der folgenden Rennen bis zum 2. Juni an:

Sonne, Sand, Schikanen

Enge Sache

Kein Sprung zu weit

Urbaner Albtraum

Teufelskreisel

Schluchtfeld

Gummi und andere Dämpfe

Autowahnkreuz

Wann gibt es das Geld? Die Auszahlung könnte sich ein bisschen ziehen. Rockstar Games selbst schreibt dazu: “Wenn ihr bis zum 2. Juni ein neues Stuntrennen absolviert, erhaltet ihr 100.000 GTA$ und das Canis-American-Legend-T-Shirt (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login am 7. Juni verfügbar)”

Jetzt noch mehr Geld verdienen

Hier gibt es viel Geld: Generell geben euch die Stunt-Rennen gerade dreifache GTA-Dollar und RP als Belohnung. Wenn ihr da rumheizt und auf den ersten Plätzen landet, könnt ihr eure Konten ordentlich füllen.

Wer es noch chaotischer mag, kann sich im Spielmodus Motor Wars austoben. Auch da erwarten euch die dreifachen Geld-Belohnungen und RP.

Die Auto-Missionen, die ihr von eurem Kontakt Simeon erhaltet, bringen immerhin die doppelten Geld-Belohnungen und RP. Auch hier könnt ihr viel verdienen. Rund ums Auto bei GTA Online gibt es gerade also viel zu holen.

Und wenn ihr dann eh schon in der Welt von GTA Online seid, dann besucht doch noch schnell das Podium. Da steht gerade der Truffade Nero Custom, der eigentlich 1,44 Millionen Dollar kostet.

Dadurch habt ihr jetzt die Chance, richtig viel Geld mit Autorennen zu verdienen und mit etwas Glück auch noch kostenlos eure Garage mit einem Bugatti-Nachbau erweitern.

Gefallen euch die Stunt-Rennen in GTA Online oder sind das Inhalte, die ihr nicht so gern spielt? Welche Art von Rennen bevorzugt ihr in der Online-Welt von GTA 5? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern zum Thema aus.

Im November kommen die aufgemotzten Versionen von GTA 5 und GTA Online für die PS5 und Xbox Series X|S.