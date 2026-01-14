Team hinter GTA 6 eröffnet eigene Plattform für Modder, bietet Kreationen an, die fast so teuer sind wie eine Switch 2

2 Min. Jasmin Beverungen
Team hinter GTA 6 eröffnet eigene Plattform für Modder, bietet Kreationen an, die fast so teuer sind wie eine Switch 2

Rockstar Games hat in der Vergangenheit des Öfteren Jagd auf Modder gemacht, die zusätzliche Inhalte für GTA 5 oder Red Dead Redemption 2 entwickelt haben. Nun bietet der Entwickler von GTA 6 seine eigene Plattform für Mods an.

Welche Geschichte verbindet Rockstar Games mit Moddern? In den letzten Jahren ist Rockstar verstärkt gegen einige Mods vorgegangen. 

Diese Schicksale teilten noch viele weitere Modder. Womöglich wurden die ganzen Projekte eingestampft, weil Rockstar Games jetzt eine Alternative anbietet. Modder können hier immer noch ihre eigenen Inhalte anbieten, für einen gewissen Preis.

Rockstar eröffnet Marktplatz für Mods

Was gibt es jetzt für eine Alternative? Das Unternehmen hat am 13. Januar 2026 eine eigene Plattform für Mods gestartet, die unter dem Namen Cfx Marketplace läuft. Dadurch integriert der Entwickler die Modding-Community nun offiziell und ermöglicht es Creatorn, ihre Inhalte legal anzubieten.

Der Online-Shop beinhaltet Mods für GTA 5 sowie Red Dead Redemption 2. Es können Maps, Fahrzeuge, Kleider oder ganze Gameplay-Systeme angeboten und gegen echtes Geld verkauft werden. Und die Preise haben es teilweise in sich.

Das teuerste Paket, das es aktuell im Shop gibt, ist eine Mod, die verschiedene Aktivitäten ins Spiel bringt. Dazu zählen ein Lasertag-Game und ein Themenpark. All die Aktivitäten gibt es im Gesamtpaket von 464 US-Dollar, also umgerechnet fast 400 Euro.

Für den Preis kommt man fast an eine Switch 2 ran. Fairerweise: In dem Paket sind so einige Aktivitäten und man kann die weglassen, für die man sich nicht interessiert.

Es gibt aber auch kostenlose Mods, die beispielsweise für eine bessere Fahrzeug-Kontrolle oder schönere Weihnachtsbeleuchtung sorgen. Bei den aktuell insgesamt 316 Mods könnte für jeden Spieler etwas dabei sein (Stand: 14. Januar 2026).

Ein Modder hat es ebenfalls zu weit getrieben und einen Strike von Rockstar Games erhalten. Der Grund: Seine Map hätte zu große Ähnlichkeiten mit der echten Welt aus GTA 6. Seine komplette Geschichte lest ihr hier: Modder erhält einen Strike von Take-Two, weil seine Map wohl zu sehr nach GTA 6 aussieht


