Path of Exile 2 ist euch zu teuer und komplex? Auf Steam gibt’s jetzt eine starke Alternative zum Preis eines Kaffees 

Auf Steam gibt es aktuell eine Alternative zu Path of Exile 2 und Diablo 4 im Angebot. Und das auch noch zu einem historisch niedrigen Preis.

Was ist das für ein Spiel? Grim Dawn ist ein ARPG im Stile von Path of Exile 2 und Diablo 4. Das Spiel wurde von Crate Entertainment entwickelt und bereits im Jahr 2016 veröffentlicht.

Wenn ihr auf das Ende des Early Access von Path of Exile 2 wartet und Diablo 4 nicht mehr sehen könnt, dann könnte das eine Alternative für euch sein. Und die ist aktuell auch noch unverschämt günstig.

Den Trailer zur Erweiterung „Forgotten Gods“ von Grim Dawn seht ihr hier:

Action, Crafting, Multiplayer

Was erwartet mich in Grim Dawn? Das Spiel verspricht viele der typischen Elemente, die in dem Genre der ARPGs zu finden sind. Es kommt mit einer motivierenden Charakterentwicklung, unzähligen Items, einem Crafting-System und Quests, in denen eure Entscheidungen Konsequenzen haben.

Wenn euch das alleine nicht reicht, dann könnt ihr das Spiel auch gemeinsam mit euren Freunden spielen. Sowohl ein LAN-Koop, als auch ein Online-Koop sind Teil des Spiels, welches ihr aktuell für sagenhafte 2,49 € auf Steam erhalten könnt.

Obwohl das Spiel bereits vor 8 Jahren erschien, wird es dennoch weiterhin aktiv entwickelt und erweitert. Nachdem im letzten Jahr einer der größten Patches des Spiels erschien, ist erst am 17. Dezember 2024 das neue Update 1.2.1.3 herausgekommen.

Auch eine neue Erweiterung für das Spiel steht in den Startlöchern und soll im nächsten Jahr live gehen, wie die Entwickler auf ihrer Seite berichten.

Neben dem Hauptspiel sind auch die Erweiterungen und DLCs aktuell im Angebot. Diese sind jeweils um 35 % reduziert. Wollt ihr das Spiel mit allen Erweiterungen und DLCs erwerben, spart ihr aktuell 62 % auf das gesamte Bundle, welches ihr für 25,08 € bekommt.

Wie kommt das Spiel in der Community an? Das Spiel braucht sich mit seiner Bewertung nicht hinter den besten Genre-Vertretern zu verstecken. Auf Steam kommt das Spiel insgesamt auf satte 93 % positive Bewertungen bei 79.885 Rezensionen (Stand 20. Dezember 2024).

Auch die kürzlichen Rezensionen geben einen ähnlichen Wert ab. Hier kommt das Spiel auf 91 % positive Bewertungen bei 516 abgegebenen Rezensionen.

Auch beim Genre-Vertreter Path of Exile 2 ist gerade viel los. Das Spiel ist aktuell im Early Access und sorgt mit vielen und häufigen Änderungen teilweise für Jubel und Frust in der Community. Die hat dabei einen bestimmten Wunsch: Spieler von Path of Exile 2 fordern Änderung beim Loot, vor allem eine Art von Item nervt sie.