Amazon, MediaMarkt, Alternate und viele weitere Shops haben schier endlose Listen mit Black Friday Deals parat. Aber was bekommt ihr jetzt noch und wo ist es am günstigsten?

Der Black Friday geht in die zweite Halbzeit und so langsam ist bereits das Ende der Rabatt-Aktionen in Sicht. Aber wo gibt es gerade die besten Deals? Wir zeigen euch, bei welchen Produktkategorien ihr jetzt noch sparen könnt und sprechen auch einige Empfehlungen aus.

Wenn ihr keine Angebote verpassen wollt, können wir euch unsere Übersichtsseite empfehlen. Dort findet alle aktuellen Deal-Artikel zu den besten Produkten.

Falls ihr wissen wollt, was ihr NICHT kaufen solltet, ist dieser Bericht von Benedikt Schlotmann Pflichtlektüre:

4 Dinge, die ihr auf keinen Fall am Black Friday auf Amazon und Co kaufen solltet

Grafikkarten und Hardware am Black Friday kaufen

In Bezug auf Grafikkarten gibt es derzeit keine Deals, die bei uns Begeisterungsstürme auslösen würden. Zwar gibt es die 30er-Generation zu soliden Preisen, etwa 638€ für eine RTX 3070 bei Amazon, aber Karten wie die RTX 4090 sind immer noch teurer als ein guter Komplett-PC.

Andere PC-Komponenten sind natürlich mindestens genauso wichtig und vor allem Mindfactory hat heute ein breites Sortiment an Angeboten zu bieten.

Falls bei der Auflistung noch nicht das Richtige dabei war, empfehlen wir einen Blick in einen dieser Shops, denn dort findet ihr jede Menge starker Angebote:

Gaming-Laptops und weitere PC Angebote

Wenn ihr die Wahl zwischen einer Grafikkarte oder einem kompletten Gaming-System habt, fällt die Entscheidung leicht.

Spätestens seit der großen Grafikkarten-Dürre steht fest: Gaming-Laptops und Komplett-PCs sind richtig lohnenswerte Alternative zum Selbstbau geworden. Früher noch als kostenineffizient verschrien sind vor allem erstere jetzt das exakte Gegenteil. Bestes Beispiel: Der MSI Katana GF76 schlägt gerade mal mit 1099€ (halb so viel wie eine RTX 4090!) zu Buche und hat ordentlich Wumms unter der Haube.

Black Friday: Gaming Laptop mit RTX 3060 jetzt zum Tiefstpreis bei Amazon im Angebot

Wenn ihr aber schon einen imposanten Gaming-PC besitzt und auf der Suche nach passender Peripherie seid, haben wir auch hier ein paar Empfehlungen für euch:

Die besten Deals für PS4, PS5 und Xbox

Leider ist die PS5 weiterhin Mangelware, die Xbox Series X hingegen gibt es jetzt zum UVP bei Amazon erhältlich. Xbox Fans freuen sich auch über Angebote zu Controllern, diese bekommt man derzeit nämlich für beeindruckend günstige 34,99€:

Black Friday: Xbox Series X Controller jetzt so günstig wie noch nie zuvor im Angebot

Nintendos Konsole kann hingegen mit einer Vielzahl an Spielen mit Deals auftrumpfen. Insbesondere der Online-Shop von Otto hat einige Top-Titel im Angebot, unter anderem sind Mario Strikers: Battle League Football, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Pokémon Purpur/Karmesin im Angebot.

Wer bereits eine PS5 besitzt, muss sich ebenfalls nicht grämen, denn neben günstigen DualSense Controllern gibt es auch die perfekte Konsolen-SSD mit ordentlich Rabatt.

Noch mehr PS4 und PS5 Deals von MediaMarkt und Saturn findet ihr hier:

Black Friday: Die besten Deals für PS4 & PS5 bei MediaMarkt und Saturn

Zu guter Letzt die Erinnerung an unsere Übersichtsseite, bei der ihr, auch am Wochenende, immer mit den neuesten Deals versorgt werdet. Wenn sich ein Lesezeichen lohnt, dann genau dort!