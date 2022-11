Black Friday: Die besten Deals für PS4 & PS5 bei MediaMarkt und Saturn

Der Black Friday ist da und bei MediaMarkt und Saturn gibt es starke Angebote. Wir zeigen euch die besten Aktionen für PS4 und PS5.

Alle Deals sind bis zum 27. November um 20 Uhr gültig. Es ist allerdings gut möglich, dass die besten Angebote schon deutlich früher ausverkauft sein könnten. Schnell sein lohnt sich unter Umständen also.

Sony INZONE M9: Gaming Monitor für PS5

Mit INZONE hat Sony dieses Jahr neue Gaming-Hardware vorgestellt, die sich sowohl an PC- als auch an PS4- und PS5-Spieler richtet. Mit dem Sony INZONE M9 ist auch ein erstklassiger Gaming-Monitor mit 27 Zoll, 4K-Auflösung und 144 Hz mit dabei. HDMI 2.1 ist natürlich ebenfalls mit an Bord, sodass es sich um den perfekten Monitor für die PS5 handelt. Am Black Friday könnt ihr euch das Gerät bei MediaMarkt und Saturn für günstige 999€ sichern. Das sind 100 Euro weniger als die UVP und der bisher beste Preis für das Produkt. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt Sony INZONE für nur 999€ sichern!

DualSense für nur 49,99€

Der DualSense PS5 Controller ist eines der großen Highlights der aktuellen Konsolen-Generation. Leider liegt der Konsole für Gewöhnlich nur ein Gamepad bei. Wer also im Koop spielen will oder gerne ein Zweitgerät haben möchte, dürfte sich über jeden Preisnachlass freuen. Immerhin beträgt die UVP des guten Stücks 74,99 Euro. Zum Black Friday bieten MediaMarkt und Saturn den DualSense für günstige 49,99€ an. Einige Farben sind schon ausverkauft, ihr solltet also zuschlagen, bevor die letzten ebenfalls weg sind.

Hier die Angebote bei MediaMarkt:

Hier die Angebote bei Saturn:

Top-Games für PS4 & PS5

Der Black Friday bietet sich darüber hinaus natürlich ebenfalls hervorragend an, um eure Spiele-Bibliothek aufzufrischen. Ein paar echte Highlights sind dabei im Angebot. Achtet darauf, dass in vielen Fällen beide Versionen angeboten werden. Bei Titeln wie Gran Turismo 7 oder Horizon Forbidden West ist aber das PS5-Upgrade gratis, wodurch ihr mit der PS4-Version nochmal extra sparen könnt.

Eine Auswahl von MediaMarkt:

Und hier bei Saturn:

Black Friday bei MediaMarkt und Saturn

Der Black Friday bei MediaMarkt und Saturn läuft bis Sonntag Abend. Hier findet ihr alle Infos und die besten Deals der Aktion:

Nur 72 Stunden: Black Friday Angebote jetzt bei MediaMarkt und Saturn

