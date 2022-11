Black Friday: Gaming Laptop mit RTX 3060 jetzt zum Tiefstpreis bei Amazon im Angebot

Schnappt euch am Black Friday bei Amazon einen starken Gaming Laptop von MSI mit RTX 3060, 144 Hz und Intel Core i7 so günstig wie noch nie.

Es handelt sich um den MSI Katana GF76 in der Ausstattungsvariante 12UE-251. Das Angebot ist bis zum 28. November gültig, könnte aber durchaus vorher schon ausverkauft sein.

Gaming Laptop mit RTX 3060 im Angebot

Das ist der Gaming Laptop: Der MSI Katana GF76 überzeugt in der Ausstattungsvariante 12UE-251 mit einem 17,3 Zoll Full HD Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz, die für flüssige Gaming-Erlebnisse sorgen. Unter der Haube arbeiten eine GeForce RTX 3060 und ein Intel Core i7-Prozessor Hand in Hand, um die nötige Leistung auf die Straße zu bringen. Windows 11 ist vorinstalliert, ihr könnt also direkt loslegen.

Das Angebot: Bei Amazon bekommt ihr den Gaming Laptop aktuell für günstige 1099€. Der Versand ist kostenlos. Die UVP liegt bei 1299 Euro.

Tiefstpreis: Ein Blick auf den Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt, dass es sich bei dem Angebot um den bisher besten Preis für das Modell handelt. Der Laptop war vorher nie unter 1199 Euro zu haben.

Jetzt MSI Katana GF76 im Angebot sichern!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 17.3″ Auflösung 1920×1080 Bildwiederholrate 144 Hz Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Prozessor Intel Core i7-12700H Arbeitsspeicher 16 GB Festplatte 512 GB SSD Betriebssystem Windows 11 Home Anschlüsse 1x HDMI, 1x USB-C 3.0,

2x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0,

1x Gb LAN, 1x Klinke, 1x Hohlbuchse

Black Friday bei Amazon

Bei Amazon läuft der Black Friday schon seit dem 24. November. Ihr habt bis zum 28. Zeit, um euch die besten Angebote zu schnappen. Wir haben alle Infos und die größten Schnäppchen für euch:

Amazon Black Friday: Ab sofort die besten Angebote sichern

Noch mehr gute Angebote rund um den Black Friday findet ihr immer auch in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch nämlich jeden Tag spannende Aktionen und Sales vor, bei denen ihr ordentlich sparen könnt.