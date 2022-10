New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Wie steht ihr zu dem neuen Gotham-Spiel? Ist das „Batman-Spiel ohne Batman“ was für euch? Oder setzt ihr in diesem Fall lieber aus? Was erwartet ihr von dem Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Was wird kritisiert? Insgesamt wird Gotham Knights als ein durchaus unterhaltsames Superhelden-Spiel beschrieben, das aber an verschiedenen Ecken Schwächen hat. Dazu gehört auch die Technik – schon im Vorfeld war etwa kritisiert worden, dass Gotham Knights lediglich einen 30-FPS-Modus bieten würde.

Bereits jetzt, am 20. Oktober, wurden die ersten Tests zum Spiel veröffentlicht. Wie kommt das neue Gotham-Abenteuer an?

Bei Gotham Knights handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das am 21. Oktober auf PC, Steam, der PS5 und der Xbox Series X|S startet. Die Story kann alleine, aber auch im Multiplayer durchgespielt werden. Ihr könnt euch zu zweit im Koop zusammentun , um gemeinsam in Gothams Unterwelt aufzuräumen.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was ist Gotham Knights? Gotham City droht, von der Geheimorganisation „Rat der Eulen“ übernommen zu werden. Das wollt ihr in der Rolle der Bat-Familie verhindern – denn Batman ist tot.

Insert

You are going to send email to