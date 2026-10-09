Glückspilz findet im Müll seines Hauses einen Gaming-PC: „32 GB DDR4 während der Rampocalypse wegzuwerfen, ist verrückt“

Ein Spieler findet im Müll seines Hauses einen Gaming-PC, den niemand mehr haben möchte. Das System ist schon ein paar Jahre älter, aber allein der Arbeitsspeicher ist viel wert. Viele verstehen nicht, warum jemand so ein System wegwerfen kann.

Was steckt in dem gefundenen PC? Ein Nutzer hatte auf Reddit einen Gaming-PC gepostet. Der PC-Hardware merkt man an, dass das System nicht mehr ganz auf dem neusten Stand ist, denn die Komponenten sind alle bereits ein paar Jahre alt.

Intel i9-9900k

Nvidia RTX 2070 Super

32 GB DDR4

1 TB SSD (Samsung)

Netzteil mit 850 Watt

MSI MPG Z390 Mainboard

Die CPU stammt aus dem Jahr 2018 und die GPU aus dem Frühjahr 2019. Vermutlich hatte sich der Vorbesitzer einen Prebuild von MSI um diesen Zeitraum herum gekauft. Die Grafikkarte, eine RTX 2070 Super, ist heute am ehesten mit einer RX 7600 oder einer RTX 4060 vergleichbar. Also einer etwas besseren Einsteiger-Grafikkarte, die für leichtes Gaming noch ausreicht.

Besonders brisant: Der Vorbesitzer hatte seine alten Daten nicht von seinem PC gelöscht, inklusive Finanz-Informationen. Ein Problem, das immer wieder vorkommt. In einem Fall hatte ein Vorbesitzer seine Bilder und Videos nicht gelöscht, zum Leidwesen des Finders.

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Ein Geschenk für einen Spieler oder ein eigener Plex-Server

Was hat der Finder mit dem PC jetzt vor? Er erklärte, dass ihm ein Freund bereits vor einigen Monaten einen neuen PC zusammengestellt habe. Er überlegt jetzt, ob er diesen Gefallen nicht erwidern und ebenfalls einem Freund diesen Gaming-PC zur Verfügung stellen könnte (via Reddit.com):

Ein Freund hat mir schon ein paar Monate zuvor meinen ersten PC zusammengestellt, und seitdem habe ich meinen eigenen PC aufgerüstet. Ich finde, ich sollte diese Begeisterung an einen anderen Freund weitergeben, der in die Welt des PC-Gamings einsteigen möchte – vor allem angesichts der aktuellen Preise.

Die Alternative, erklärte er, wäre es, aus dem System einen Plex-Server einzurichten. Das ist eine Form von Media Server, von wo aus lokale Inhalte auf fast jedes Gerät zu Hause gestreamt werden können. Eine vollwertige Alternative zu Netflix und anderen Streaming-Riesen stellt das aber in den meisten Fällen nicht dar.

Alter DDR4-Speicher ist auch heute noch empfehlenswert

Lohnt sich alter DDR4-RAM überhaupt noch? Ja, tatsächlich ist DDR4-RAM heute nicht weniger empfehlenswert als vor ein paar Jahren und derzeit obendrein noch günstiger als DDR5.

AMD brachte kürzlich die beste Gaming-CPU für die alte AM4-Plattform zurück, die ebenfalls noch auf DDR4 setzt. Das zeigt auch, dass DDR4 noch lange nicht so tot ist, wie ihn einige schon geglaubt hatten. Insbesondere die starken Preisanstiege bei Arbeitsspeicher und normalem Speicher dürften die Lebensdauer älterer Hardware noch um ein paar Jahre verlängern.

RAM ist dank der steigenden Preise mittlerweile viel wert. In einem Fall präsentierte ein Nutzer stolz einen besonderen Schatz: 2.304 GB Arbeitsspeicher. Doch sonderlich viel kann er nicht damit anfangen, denn es handelt sich um besonderen RAM: Vor 2 Jahren rettete er 2.304 GB Arbeitsspeicher aus der Mülltonne: Heute ist die Hardware unbezahlbar, aber für ihn nutzlos