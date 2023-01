Gladiatoren-Sim auf Steam lockt mit Kampf-Action und Permadeath – Wird mit 90 % positiven Reviews belohnt

„We Who Are About To Die“ ist ein Action-RPG auf Steam, das von einer einzigen Person entwickelt wurde. Das Spiel verfügt über ein komplexes Kampfsystem und lässt eure Spielfigur dauerhaft sterben. Das Spiel wird mit 90 % positiven Reviews sehr gut bewertet und befindet sich momentan im Sonderangebot.

Was ist We Who Are About To Die für ein Spiel? Das Game stellt ein Action-RPG mit Rogue-lite-Elementen dar, bei dem ihr als Gladiator blutige Kämpfe führt.

Hier könnt ihr nachlesen, was „Rogue-lite“ bedeutet und was hinter dem Spiel-Genre steckt.

Das Besondere an We Who Are About To Die: Es wurde von einer einzelnen Person namens Jordy Lakiere über mehrere Jahre hinweg entwickelt und ist damit ein richtiges Herzensprojekt.

Ein „unbarmherziges Gladiatorenspiel“ bei dem ihr mit einem Schlag alles verlieren könnt

Was steckt hinter We Who Are About To Die? In einem Email-Interview gegenüber Polygon erklärt der Entwickler Lakiere einige Hintergründe zu We Who Are About To Die.

Er bezeichnet es als ein „unbarmherziges Gladiatorenspiel“, bei dem der Titel das Game sehr gut zusammenfasse: Die Spieler können, so gut es geht, in den Arenen um ihr Überleben kämpfen, aber im Grunde wartet auf sie am Ende der sichere Tod.

Einen besonderen Reiz sieht Lakiere im Permadeath, weil dadurch tatsächlich ein gewisses Risiko für den Spieler bestünde. Man verbringe Zeit damit, eine Geschichte zu erleben und baue eine emotionale Bindung zu dem eigenen Gladiator auf. Gleichzeitig kann man die Figur jedoch von einem Moment auf den anderen für immer verlieren.

Wie sieht das Gameplay in We Who Are About To Die aus? Ihr steuert einen Gladiator, kämpft mit ihm in verschiedenen Arenen um Leben und Tod und arbeitet euch in immer größere Schauplätze vor. Euer Kämpfer verfügt dabei über ein einziges Leben. Sterbt ihr, verliert ihr alles.

Rüstet euren Krieger mit immer neuen Waffen und Rüstungen aus, indem ihr euer verdientes Gold und Einfluss einsetzt. Es gibt verschiedene, zufällige Kampfvariationen, welche von Einzel-Duellen bis hin zu Gruppenkämpfen reichen.

Laut des Entwicklers enthält das Spiel ein sehr komplexes Kampfsystem, das sich auf physikalische Gesetzte stützt und bei dem ihr immer ordentlich was zu tun habt. Auch in den Bewertungen schreiben einige Spieler, dass man sich zunächst etwas an die Combat-Mechanik gewöhnen muss und diese recht herausfordernd ist. Jedoch soll sich das mit etwas Training gut lernen lassen.

Wie bewerten Spieler We Who Are About To Die? Das Game wird auf Steam sehr gut bewertet: 90 % der insgesamt 2.440 Bewertungen fallen positiv aus (Stand: 02. Januar 2023, via Steam).

Wie viel kostet We Who Are About To Die? Ihr könnt das Spiel momentan im Rahmen der Winteraktion auf Steam mit einem Rabatt von 20 % kaufen. Noch bis zum 5. Januar 2023 bekommt ihr das Game im Early Access für 17,59 € statt 21, 99 €.

Auch bei der Supporter Edition, bei der ihr neben dem Spiel Concept-Art und Soundtrack als digitale Inhalte bekommt, spart ihr aktuell 26 % und zahlt damit 19,87 €.

