George Lucas verklagte ein Sci-Fi-Epos wegen Ähnlichkeiten zu Star Wars – Der Rechtsstreit lief länger als die Serie

Statt zu Obi-Wan in Star Wars zu werden, wollte Ewan McGregor eigentlich in seiner Comfort Zone bleiben

Als Dykstra und einige andere George Lucas verließen und zur Konkurrenz gingen, verwendeten sie dort wohl verworfene Elemente aus Star Wars wieder. Es ist also nicht verwunderlich, dass das ein oder andere an Lucas Sternen-Saga erinnert.

Denn Teile des Effektteams von Star Wars verließen nach Abschluss der Arbeiten die Produktion und gingen zu Universal – um dort an Battlestar Galactica zu arbeiten. Angeführt wurde diese Gruppe von John Dykstra, der bei Star Wars federführend für die visionären Effekte zuständig war. Die Geschichte dieser damals bunt zusammengewürfelten Gruppe erfahren Interessierte in der Doku-Serie „Light and Magic“ auf Disney Plus.

Was waren die Gründe für die Klage? Battlestar Galactica habe gegen das Urheberrecht verstoßen. Das war der zentrale Vorwurf. Im Detail ging es um 34 Punkte, in denen sich die Serie bei Star Wars bedient habe.

