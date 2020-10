Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wer bis dahin nicht warten möchte, darf sich schon heute, am 26. Oktober, über eine Neuerung freuen. Der Charakter Mona hat in der Nacht eine neue Quest-Reihe bekommen und wir verraten, wie ihr sie freischaltet .

Was ändert Patch 1.1 noch? Das neue Update für Genshin Impact wird groß. So sind unter anderem neue Charaktere, ein Ruf-System, neue Items und Rezepte sowie ein neues Event geplant. Am 11. November wird sich das Rollenspiel also spürbar verändern.

Zwar gibt es in Genshin Impact bereits einige Möglichkeiten der Schnellreise in Form der Teleport-Punkte und den Statuen der Sieben, doch trotzdem forderten einige Spieler einen solchen Gegenstand. Und tatsächlich könnte er einige neue Möglichkeiten kreieren.

Was ist das für ein Gegenstand? In den letzten Tagen verrieten die Entwickler immer mehr Details zum kommenden Patch 1.1 für Genshin Impact . Im Rahmen einer Entwickler-Diskussion wurde auch ein neues Item angekündigt, dass die Schnellreise enorm vereinfachen soll.

