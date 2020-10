Beste Farming Routen in Genshin Impact – Kisten, Pflanzen, Monster

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Pflanzen sind ähnliche wie die Minerale. Sie tauchen überall auf der Map auf, aber an manchen Orten besonders gehäuft. Jede Pflanze braucht ihr für unterschiedliche Charaktere – die besten Charaktere zeigen wir euch in einer Tier-List.

Je nach Seltenheit der Truhen respawnen sie zu unterschiedlichen Zeiten neu. Ihr solltet also auch hier Routen haben, damit ihr besonders viele Kisten in kurzer Zeit ablaufen könnt.

Das müsst ihr wissen: Schatztruhen lassen sich in Genshin Impact mehrfach plündern . Also, selbst wenn ihr eine Kiste schon mal leer geräumt habt, solltet ihr sie nicht komplett vernachlässigen.

Dafür müsst ihr ziemlich in die Mitte der Map reisen. Südwestlich von Mondstadt gibt es das Gebiet direkt am Wasser. Wir zeigen es euch auf der Map:

In Genshin Impact läuft viel über das Farmen von Items. Überall auf der Map sind die unterschiedlichen Items verteilt und wir zeigen euch, wie ihr am besten Dinge wie Kisten, Monster oder Kristalle farmen könnt.

