GenZ-Star aus Obsession zockt und baute selbst einen PC, setzte auf den König aller Nerds: Henry Cavill

Es gibt einige Schauspieler und Stars, die privat gerne zocken und sich auch mal den eigenen Gaming-PC bauen. Darunter ist auch eine der größten Newcomer des Jahres, und sie schaute sich für ihren Bau sogar ein Video des Obernerds Henry Cavill an.

Um welchen Newcomer geht es? Einer der größten Kino-Überraschungen des Jahres ist wohl der Horrorfilm Obsession, der vor allem bei der GenZ sehr gut ankommt. Darin spielt auch Inde Navarette mit, eine der größten Newcomer des Jahres. Vor ihrem Durchbruch war sie auch mit Gaming beschäftigt, so streamte sie etwa The Last of Us (via YouTube).

In einem aktuellen Interview wurde sie auch auf ihr Gaming-Hobby angesprochen, besonders auf ihren eigenen PC-Bau. Dabei erwähnt sie auch den König vieler Nerds: Henry Cavill.

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Ein legendäres Video von Henry Cavill

Was sagt Inde Navarette zu ihrem PC-Bau? In einem Interview mit Etalk auf YouTube sprach Inde Navarette über ihren Gaming-PC. Zuerst erwähnt sie, dass sie sehr lange gespart hat, um ihren Gaming-PC zu bauen. Es sei sehr teuer, die Komponenten zu bauen.

Als Inspiration schaute sie viele Videos, darunter auch eines von einem Filmstar: Ich habe mir viele YouTube-Videos angesehen und dabei beobachtet, wie Henry Cavill sein eigenes Gerät gebaut hat. Ich bin zwischen all diesen Videos hin und her gesprungen. […] Am besten ist es, wenn man sich darüber informiert, wofür man das Gerät nutzen möchte und welche Komponenten dafür am besten geeignet sind.

Sie ist wohl nicht die Einzige, die sich 2020 angeschaut hat, wie Henry Cavill, bekannt aus The Witcher und Man of Steel, sich seinen eigenen PC gebaut hat. Allgemein hat Henry Cavill einen guten Ruf in der Nerd-Community. Das kommt auch durch seine Liebe zu Warhammer.

Im Zuge des Interviews wird Inde Navarette auch zu GTA 6 befragt und sie hat für den Mega-Release auch schon etwas vor. Sie trifft sich mit ihrem Bruder, um das Open-World-Spiel zu zocken.

Habt ihr schonmal euren eigenen Computer zusammengebaut? Schreibt es in unsere Kommentare! Hinter einigen Schauspielern verstecken sich Nerds und Gamer, die sich privat mit denselben Hobbys beschäftigen wie ihr. Auch Warhammer ist für viele eine wichtige Freizeitaktivität. 5 dieser Promis haben wir euch hier vorgestellt: Henry Cavill ist der wohl bekannteste Fan von Warhammer 40.000, diese 5 Promis dienen dem Imperator ebenfalls