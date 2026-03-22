GeForce RTX 5070 Ti endlich wieder unter UVP: Diese Grafikkarte ist gerade günstiger als alle anderen ihrer Art

In den letzten Monaten war die GeForce RTX 5070 Ti meist nur oberhalb ihrer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) zu haben, doch das ist jetzt vorbei.

Die GeForce RTX 5070 Ti gehört zu den beliebtesten Grafikkarten aus Nvidias aktueller Generation und ging ursprünglich für 879 Euro an den Start, doch im Zuge der jüngsten Hardware-Krise war sie zuletzt meist deutlich teurer.

Jetzt könnt ihr euch mit der INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC White seit langem mal wieder ein gutes Custom-Design unterhalb der UVP schnappen, das es gerade im Angebot bei Cyberport und bei Computeruniverse gibt. Andere Modelle kosten zurzeit teils weit über 900 Euro.

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Die RTX 5070 Ti ist schnell genug für aktuelle Spiele mit hohen Grafikdetails und kann oft sogar noch in 4K-Auflösung glänzen. Zudem ist sie dank ihres 16 GB großen Grafikspeichers gut aufgestellt.

Das weiße Custom-Design von INNO3D verspricht mit Übertaktung ab Werk obendrein ein kleines Performance-Plus und trotz kompaktem Dual-Slot-Kühler niedrige Temperaturen.

INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC White für nur 840,36 Euro bei Cyberport (UVP: 879 Euro)

Die Webseite Tweaktown hatte die unübertaktete und schwarze Version der hiesigen Grafikkarte letztes Jahr im Test und dabei eine starke Testwertung von 94 Prozent mit Kaufempfehlung vergeben.

Die GeForce RTX 5070 Ti bietet eine hervorragende Gaming-Leistung bei 1440p und 4K und ist bis zu 30 % schneller als die RTX 4070 Ti der vorherigen Generation. Das SFF-Ready-Modell von INNO3D läuft zudem kühl und leise, was es zu einer fantastischen Wahl für kompakte PC-Builds macht. Pro 29 % schneller als die GeForce RTX 4070 Ti bei 4K-Gaming

großartige GPU für Full Ray Tracing und Path Tracing

Transformer-KI-Modell von DLSS 4 als echter Game-Changer

Multi Frame Generation profitiert von der hervorragenden Rohleistung der RTX 5070 Ti

kompaktes SFF-Ready-Design von INNO3D Contra kompakte Bauweise führt dazu, dass sie nicht ganz so übertaktungsfähig ist wie andere Modelle Tweaktown

Weitere Angebote: Apple AirTag, Sternenzerstörer, Patronenwürfel und Spiel des Jahres 2025

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden Deals.

So bekommt ihr aktuell zum Beispiel Apples Tracking-Gadget AirTag im Viererpack zum Tiefstpreis und den größten aller Sternenzerstörer aus Star Wars als Klemmbaustein-Set günstig.

Außerdem gibt es Würfel in Patronenform aus Metall, die sich gut für Warhammer 40k eignen, und das Spiel des Jahres 2025 günstig im Angebot für PS5, das als tiefgründiges Meisterwerkt gilt.