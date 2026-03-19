Optimal für Warhammer 40K: Diese Patronen-Metallwürfel haben das passende Kaliber!

Würfel sind das Herz fast aller Brett- und Rollenspiele und jeder passionierte Spieler hat Dutzende davon. Doch diese speziellen Metallwürfel in Patronenform toppen nochmal alles!

Der typische 6-Seite Würfel (W6) kommt in so gut wie jedem Spiel vor und wer genug von den immer gleichen sechsflächigen Quadrat-Design hat, bekommt hier einen wortwörtlichen “Banger”.

Denn dieses Würfelset aus sechs Metallwürfeln vom Hersteller LYNX hat eine ganz besondere Form: Anstelle eines simplen Kubus bekommt ihr hier massive Patronen aus solidem Messing. Die Patronenhülse hat hier 6 Flächen mit je einer Zahl von 1 bis 6.

Lasst diese “Würfel” einfach quer übers Spielfeld rollen und erhaltet so die typischen W6-Ergebnisse wie bei regulären Würfeln auch. Nur halt cooler!

Diese speziellen Metallwürfel kommen in einer schicken Schatulle.

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Volltreffer garantiert: Das macht diese Metall-Würfel zum Must-have für RPG- und Tabletop Fans

Schluss mit dem hohlen Klappern von Standard-Kunststoffwürfeln. Diese Würfel sind aus einer hochwertigen Messinglegierung gefertigt. Das bedeutet: Sie liegen nicht nur schwer und wertig in der Hand, sondern landen auch mit einem befriedigenden, satten Geräusch auf dem Tisch und kullern nicht unkontrolliert weit durch die Gegend. Wer einmal den „wertigen“ Gewichtsfaktor von soliden Metallwürfeln gespürt hat, will nie wieder zurück zum Plastik-Leichtgewicht.

Egal ob TTRPG oder Tabletop-Konfliktsimulation: Mit diesen großkalibrigen Würfeln ballert ihr eure Feinde weg!

Durch die coole Patronenform passen die Würfel besonders gut zu Spielen, in denen es um großkalibrige Argumente geht, beispielsweise das Western-Rollenspiel Deadlands, Shadowrun oder Cyberpunk RED.

Besonders gut eignet es sich freilich für Tabletop-Spiele, in denen viel geballert wird, allem voran Warhammer 40.000! Denn nichts verkörpert die Überlegenheit der Space Marines oder Imperialen Armee besser, als wenn ihr eure Gegner mit patronenförmigen Metallwürfeln den Garaus macht!

Das optimale Geschenk für alle Spieler, die schon alles haben

Sucht ihr noch nach einem Mitbringsel für euren Spielleiter oder ein Geburtstagsgeschenk für einen befreundeten Tabletop-Fan? Diese Würfel kommen obendrein einer edlen Metallbox daher und eignen sich so optimal als Präsent. Alternativ schenkt ihr euch diese coolen Würfel einfach selbst und lasst eure Mitspieler bei der nächsten Spielsession vor Neid erblassen.

Holt euch also die starken Patronenwürfel aus Metall noch heute und lasst es krachen! Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.