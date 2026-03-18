Das wohl beste Spiel 2025 gilt als echtes Meisterwerk und ist jetzt günstig im Angebot für PS5

Dieses tiefsinnige Action-Rollenspiel war im letzten Jahr ein richtiger Überraschungs-Hit und ist jetzt günstig für PS5 zu haben.

Clair Obscur: Expedition 33 räumte bei den branchenweit anerkannten Game Awards 2025 den Preis für das Spiel des Jahres ab und gewann auch noch in einigen weiteren Kategorien.

Falls ihr das in vielen Tests gefeierte Spiel bisher verpasst habt, könnt ihr es euch jetzt um 30 Prozent reduziert im Angebot bei Amazon für PS5 schnappen.

Günstiger war die PS5-Disc-Version bisher noch nicht gelistet, während der Download im PlayStation Store sowie auf Xbox und PC (via Steam) aktuell weiter rund 50 Euro kostet.

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Clair Obscur: Expedition 33 – das bietet das Spiel des Jahres 2025

Das Spiel schickt euch in eine von der Kunstepoche Belle Époque inspirierte und zauberhafte Fantasiewelt auf die namensgebende Expedition 33, um eine Malerin zu vernichten.

Diese malt einmal im Jahr mit einer Alterszahl den Tod: Jeder, der älter ist als dieses Alter, verwandelt sich in Rauch und verschwindet – und Jahr für Jahr wird die Zahl kleiner.

In dem rundenbasierten RPG mit Echtzeit-Elementen und tiefsinniger Story kämpft ihr gegen einzigartige Gegner und lernt dabei auch einige spannende Charaktere kennen.

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Das teils als Indie-, teils als AAA-Titel gelesene Spiel hat sogar von der französischen Regierung einen besonderen Orden für die Entwickler erhalten, weil es die Kultur des Landes bereichere.

Auch im Test bei GamePro konnte Clair Obscur: Expedition 33 mit einer 89er-Wertung fast durchgehend überzeugen, während es bei GameStar eine Wertung von 87 Prozent gab.

Clair Obscur ist kein Spiel für nebenbei – es will verstanden, entdeckt und erfahren werden. Wer sich darauf einlässt, erlebt eines der eindrucksvollsten Rollenspiele der Genre-Geschichte. GameStar

Weitere Angebote: Warhammer-Monopoly, 49-Zoll-Monitor, D&D-Handbuch und Radeon RX 9070 XT

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So bekommt ihr aktuell zum Beispiel ein verrücktes Tabletop-Crossover aus Warhammer 40k und Monopoly sowie einen riesigen OLED-Monitor zum Tiefstpreis.

Außerdem gibt es das Critical-Role-Meisterwerk Tal’Dorei Reborn als D&D-Handbuch günstig und eine gute Gaming-Grafikkarte von Asus in Form der Radeon RX 9070 XT.