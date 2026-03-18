Das wohl beste Spiel 2025 gilt als echtes Meisterwerk und ist jetzt günstig im Angebot für PS5

Deals
2 Min. Norman Wittkopf geschlossen Lesezeichen
Das wohl beste Spiel 2025 gilt als echtes Meisterwerk und ist jetzt günstig im Angebot für PS5
Anzeige

Dieses tiefsinnige Action-Rollenspiel war im letzten Jahr ein richtiger Überraschungs-Hit und ist jetzt günstig für PS5 zu haben.

Clair Obscur: Expedition 33 räumte bei den branchenweit anerkannten Game Awards 2025 den Preis für das Spiel des Jahres ab und gewann auch noch in einigen weiteren Kategorien.

Jetzt zum Spiel des Jahres 2025 bei Amazon!

Falls ihr das in vielen Tests gefeierte Spiel bisher verpasst habt, könnt ihr es euch jetzt um 30 Prozent reduziert im Angebot bei Amazon für PS5 schnappen.

Günstiger war die PS5-Disc-Version bisher noch nicht gelistet, während der Download im PlayStation Store sowie auf Xbox und PC (via Steam) aktuell weiter rund 50 Euro kostet.

Mehr zum Thema
Auf Steam bekommt Expedition 33 „nur“ einen Award, das Spiel des Jahres der Community kostet aktuell keine 16 Euro
von Alexander Mehrwald

Clair Obscur: Expedition 33 – das bietet das Spiel des Jahres 2025

Das Spiel schickt euch in eine von der Kunstepoche Belle Époque inspirierte und zauberhafte Fantasiewelt auf die namensgebende Expedition 33, um eine Malerin zu vernichten.

Diese malt einmal im Jahr mit einer Alterszahl den Tod: Jeder, der älter ist als dieses Alter, verwandelt sich in Rauch und verschwindet – und Jahr für Jahr wird die Zahl kleiner.

In dem rundenbasierten RPG mit Echtzeit-Elementen und tiefsinniger Story kämpft ihr gegen einzigartige Gegner und lernt dabei auch einige spannende Charaktere kennen.

Mehr zum Thema
Expedition 33: Attribute für jeden Charakter im Guide – So verteilt ihr eure Punkte am besten
von Jasmin Beverungen

Das teils als Indie-, teils als AAA-Titel gelesene Spiel hat sogar von der französischen Regierung einen besonderen Orden für die Entwickler erhalten, weil es die Kultur des Landes bereichere.

Auch im Test bei GamePro konnte Clair Obscur: Expedition 33 mit einer 89er-Wertung fast durchgehend überzeugen, während es bei GameStar eine Wertung von 87 Prozent gab.

Clair Obscur ist kein Spiel für nebenbei – es will verstanden, entdeckt und erfahren werden. Wer sich darauf einlässt, erlebt eines der eindrucksvollsten Rollenspiele der Genre-Geschichte.

GameStar
Jetzt zum Spiel des Jahres 2025 bei Amazon!
Clair Obscur: Expedition 33 hinterlässt bei den Spielern eine Leere
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Das wohl beste Spiel 2025 gilt als echtes Meisterwerk und ist jetzt günstig im Angebot für PS5 Neue Mittelalter-Simulation startet stark auf Steam: „Als würde man RimWorld spielen, nur mit mehr Stöcken und wütenden Bettlern“ Wenn ihr das neue Spiel von Jeff Kaplan nicht spielen wollt, hat er liebe Worte für euch: „Haltet eure Fresse. Keinen interessiert es.“ 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden Ein übermächtiger Schurke von DC hat sein eigenes Volk vernichtet, bereitet sogar Superman Probleme WoW Midnight – Season 1 startet, aber Dungeons-Fans schauen in die Röhre Crimson Desert hat bereits 20 Millionen verdient, dabei haben die meisten Gamer wohl noch gar nicht zugeschlagen WoW hat ein Deutschland-exklusives Mount – Aktion scheitert, Reittiere schon jetzt auf eBay WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab

Weitere Angebote: Warhammer-Monopoly, 49-Zoll-Monitor, D&D-Handbuch und Radeon RX 9070 XT

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden Deals.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Vom Space Marine zum galaktischen Immobilien-Mogul: Sichert euch das verrückteste Tabletop-Crossover aller Zeiten!
von Jürgen Horn
Mehr zum Thema
“Die Mutter aller OLED-Monitore”? 49-Zoll-Monster von MSI jetzt günstig wie nie
von Norman Wittkopf
Mehr zum Thema
Besser als das Standard-D&D? Schnappt euch das Critical Role-Meisterwerk Tal’Dorei Reborn günstig bei Amazon
von Jürgen Horn
Mehr zum Thema
4K-Gaming zum Sparpreis: Eine der aktuell besten Grafikkarten in puncto Preis-Leistung ist jetzt sogar noch günstiger!
von Jürgen Horn

So bekommt ihr aktuell zum Beispiel ein verrücktes Tabletop-Crossover aus Warhammer 40k und Monopoly sowie einen riesigen OLED-Monitor zum Tiefstpreis.

Außerdem gibt es das Critical-Role-Meisterwerk Tal’Dorei Reborn als D&D-Handbuch günstig und eine gute Gaming-Grafikkarte von Asus in Form der Radeon RX 9070 XT.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Crimson Desert 20 Mio Steam Titelbild Kliff

Crimson Desert hat bereits 20 Millionen verdient, dabei haben die meisten Gamer wohl noch gar nicht zugeschlagen

ARC Raiders solo und duo

Ein Spieler fasst perfekt zusammen, wie anders ARC Raiders mit Freunden ist: „Plötzlich ist jeder Busch verdächtig”

Scrubs Revival Voraussetzung

Der Cast von Scrubs wollte nur unter einer Bedingung zur Serie zurückkehren

One Piece Ruffy Titel title

Die Crew von One Piece wird im echten Leben zu Piraten und lässt Schätze am Set von Netflix mitgehen

Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.