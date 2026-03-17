Besser als das Standard-D&D? Schnappt euch das Critical Role-Meisterwerk Tal’Dorei Reborn günstig bei Amazon

Ihr seid ein großer Fan von der Amazon-Serie „The Legend of Vox Machina“ oder sogar eifrige Zuschauer bei den Streams von Critical Role? Dann sagt euch sicherlich Tal’Dorei etwas, denn das ist das Setting, in dem unter anderem die wilde Truppe von Vox Machina primär ihre Abenteuer erlebt.

Rollenspiele wie D&D leben aber davon, dass man Abenteuer nicht nur passiv im Stream oder als Serie erlebt, sondern selbst spielt. Und hier kommt das legendäre „Tal’Dorei Campaign Setting Reborn“ wortwörtlich ins Spiel.

Hier bekommt ihr die definitive “Bibel” für alle Critical Role-Fans. Und das Beste daran: das Buch ist aktuell bei Amazon besonders günstig zu haben!

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Wenn ihr neu in das Rollenspiel D&D einsteigen wollt, starkes Zubehör, wie einen schicken Würfelturm, ein “echtes” Zauberbuch sucht oder gleich das von Critical Role selbst erstellte System Daggerheart kennenlernen wollt, gibt’s hier passende weitere Deals:

Was steckt drin? Mehr als nur Lore für eure Kampagne

Dieses Buch ist kein bloßer Reiseführer für die Welt von Vox Machina, den ihr einmal lest und dann im Regal verstauben lasst. Vielmehr ist es eine Fundgrube an wertvollen Informationen, um selbst in der Welt von Vox Machina und Co. eigene epische Abenteuer zu erleben!

Neben der Welt selbst und ihren Bewohnern erfahrt ihr auch alles zu den Göttern in Tal’Dorei.

Die „Reborn“-Fassung ist eine Neuauflage und sie wurde im Vergleich zur früheren Version massiv erweitert. Hier ist eine Auswahl an den Inhalten, die euch erwarten:

Neue Wege für eure Charaktere: Habt ihr Lust auf einen Barden, der aus Tragödien Kraft schöpft , oder einen Kleriker der Blut-Domäne ? Das Buch liefert euch einzigartige Subclasses, die ihr in den klassischen Settings zu D&D vergeblich sucht.

Habt ihr Lust auf einen , oder einen ? Das Buch liefert euch einzigartige Subclasses, die ihr in den klassischen Settings zu D&D vergeblich sucht. Ausrüstung, die mit euch wächst: Vergesst langweilige +1 Schwerter, die ihr beim nächsten Level-up in die Tonne kloppt. Mit den legendären „Vestiges of Divergence“ erhaltet ihr Artefakte, die im Laufe eurer Kampagne erwachen und immer mächtiger werden.

Vergesst langweilige +1 Schwerter, die ihr beim nächsten Level-up in die Tonne kloppt. Mit den legendären erhaltet ihr Ein lebendiger Kontinent: Ihr bekommt detaillierte Karten und Beschreibungen aller wichtigen Orte von Tal’Dorei. Obendrein erfahrt ihr alles, um die Kultur, die Götterwelt und sonstige Eigenheiten des Settings kennenzulernen. E rfahrt obendrein, was sich in Emon oder Whitestone seit den Ereignissen der Serie verändert hat und wie ihr diese Orte in eure eigene Story einbaut.

Ihr bekommt detaillierte Karten und Beschreibungen aller wichtigen Orte von Tal’Dorei. Obendrein erfahrt ihr alles, um die Kultur, die Götterwelt und sonstige Eigenheiten des Settings kennenzulernen. E und wie ihr diese Orte in eure eigene Story einbaut. Werte für die Legenden: Wolltet ihr schon immer wissen, wie stark die Mitglieder von Vox Machina wirklich sind? Das Buch liefert euch die offiziellen Stats, damit ihr sie als NSC (oder sogar als Gegner) in eure Abenteuer integrieren könnt. Wenn ihr also schon immer mit Scanlan durch die Gassen ziehen oder euch mit Grog im Armdrücken messen wolltet, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu!

Dieses Kampagnenbuch enthält eine Vielzahl von interessanten Details.

Laut Kunden bei Amazon sei dieses Kampagnensetting deutlich besser als alles, was offiziell von den D&D-Machern veröffentlicht wurde. Wenn das mal keine Ansage ist! Holt euch also noch heute eure Ausgabe vom Tal’Dorei Kampagnenband und schreibt eure eigenen Legenden!