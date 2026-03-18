Vom Space Marine zum galaktischen Immobilien-Mogul: Sichert euch das verrückteste Tabletop-Crossover aller Zeiten!

Deals
3 Min. Jürgen Horn geschlossen Lesezeichen
Vom Space Marine zum galaktischen Immobilien-Mogul: Sichert euch das verrückteste Tabletop-Crossover aller Zeiten!
Anzeige

Wenn ihr dachtet, dass Monopoly schon in der Standard-Version eure Freundschaften auf eine harte Probe stellt, dann habt ihr noch nie versucht, ein Immobilien-Imperium im finsteren 41. Jahrtausend des Warhammer-40K-Universums aufzubauen!

Im finsteren 41. Jahrtausend gibt es eigentlich nur Krieg, aber in dieser Warhammer 40,000 Monopoly Edition ruiniert ihr eure Gegner auf noch perfidere Weise, indem ihr sie in den würdelosen Bankrott treibt und als Monopolist am Ende der wahre Imperator seid.

Holt euch hier das Warhammer Monopoly auf Amazon!

Hier bekommt ihr im Grunde das typische Monopoly mit seinem herrlich unfairen und gemeinen Gameplay um Profit und ruinöse Mieten. Aber statt mit einem ollen Bügeleisen oder einem Hütchen zieht ihr hier mit sechs exklusiven Warhammer-Sammlerstücken aus Metall über das Brett: Vom Necron-Monolithen, Space-Marine-Helm bis zum Ork “Spalta” ist alles dabei, was das Warhammer-Fan-Herz höher schlagen lässt. So wird der Spieleabend endlich so richtig „grimdark“!

Fun Fact: Wusstet ihr, dass Monopoly ursprünglich gar nicht dafür erfunden wurde, Spaß zu machen? Die Erfinderin Elizabeth Magie entwarf das Spiel 1903 unter dem Namen „The Landlord’s Game“, um zu zeigen, wie unfair und zerstörerisch Immobilien-Monopole für die Gesellschaft sind.

Mehr starke Deals

Holt euch hier ein starkes Starterset für Warhammer 40.000 und weiteres cooles Zubehör für Brett- und Rollenspiele.

Vergoldet euch den goldenen Thron im Warhammer 40K Monopoly

Hersteller Winning Moves hat sich hier richtig ins Zeug gelegt, um das typische, düstere Feeling von Warhammer 40.000 auf das wohl berühmteste und berüchtigtste Spielbrett der Welt zu übertragen. Statt Häusern und Hotels baut ihr hier Außenposten und Festungen, um euren kapitalistischen Anspruch auf die Galaxis zu zementieren.

warhammer-monopoly-0

Vergesst das Bügeleisen: Sechs exklusive Sammler-Spielfiguren aus Metall

Das absolute Highlight für jeden Fan sind die Spielfiguren. Ihr zieht hier nicht mit einem Hütchen, Bügeleisen oder einem Hund über das Feld. Zur Auswahl stehen sechs ikonische Symbole des 41. Jahrtausends, die massiv und hochwertig aus Metall gefertigt sind:

  • Das Symbol eines Eldar-Runenpropheten
  • Ein Necron-Monolith
  • Der Chaos-Stern
  • Ein Ripper der Tyraniden
  • Ein “Spalta” der Orks
  • Und natürlich der Helm eines Space Marines

Damit kommt definitiv ein ordentliches Warhammer-40K-Feeling auf, doch es kommt noch besser!

Holt euch hier das Warhammer Monopoly auf Amazon!

Von Holy Terra bis zum Auge des Schreckens

Vergessen wir die Schlossallee und den Opernplatz. In dieser Edition kauft ihr strategisch wichtige Orte des Warhammer-Universums. Ihr sichert euch berühmte Orte der Warhammer-Lore, wie das legendäre Cadia (Cadia still stands!), das vom Krieg zigfach verwüstete Armageddon und sogar die Thronwelt Terra selbst.

Mehr zum Thema
Der Fall von Cadia ist eine der größten Tragödien in Warhammer 40.000 – Was ist da passiert?
von Benedict Grothaus

Errichtet dort eure Außenposten oder baut mächtige Festungen, die eure Feinde, ähm … Mitspieler ordentlich zur Kasse bitten. So baut ihr nach und nach euren eisernen finanziellen Würgegriff über die Galaxie aus und zwingt alle anderen in den Ruin!

Holt euch hier das Warhammer Monopoly auf Amazon!

„Ruhm“ und „Schicksal“ entscheiden über euren Sieg

Die klassischen Ereignis- und Gemeinschaftskarten wurden durch „Ruhm“ und „Schicksal“ sowie passende Texte ersetzt. Das sorgt für die gewohnte Prise an Unvorhersehbarkeit, die es auch auf andere Art in den Tabletop-Schlachten gibt.

Mehr zum Thema
Fan findet heraus, dass einer der größten Verräter in Warhammer 40.000 wirklich böse ist – Veteranen antworten: Willkommen im Grimdark
von Benedict Grothaus

Mal segnet euch der Imperator mit zusätzlichem Budget, mal schlägt die Ketzerei zu und ihr landet schneller im “Gefängnis”, als ihr „Häresie!“ rufen könnt.

Holt euch hier das Warhammer Monopoly auf Amazon!

All das macht das Warhammer 40.000 Monopoly von Winning Moves zum optimalen Geschenk für alle Warhammer-Fans, die schon alles haben oder ihr holt es euch selbst und vervollständigt eure Sammlung von Warhammer-Merch um ein weiteres Kleinod, auf das auch der legendäre Sammler Trazyn stolz wäre!

Mehr starke Deals
“Die Mutter aller OLED-Monitore”? 49-Zoll-Monster von MSI jetzt günstig wie nie
von Norman Wittkopf
Besser als das Standard-D&D? Schnappt euch das Critical Role-Meisterwerk Tal’Dorei Reborn günstig bei Amazon
von Jürgen Horn
4K-Gaming zum Sparpreis: Eine der aktuell besten Grafikkarten in puncto Preis-Leistung ist jetzt sogar noch günstiger!
von Jürgen Horn
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
ARC Raiders solo und duo

„Plötzlich ist jeder Busch verdächtig” – Ein Spieler fasst perfekt zusammen, wie krass sich ARC Raiders ändert, wenn man mit Freunden zockt

Fortnite-BP-Chapter-7-Season-2.jpg

Fortnite: Battle Pass von Chapter 7 Season 2 in der Übersicht

NVIDIA CEO Jensen Huang, 4090

Spieler schimpfen über DLSS 5, doch der Chef von Nvidia erwidert: „Ihr liegt alle völlig falsch“

GTA 6 Strauss Zelnick Zielgruppe Titelbild Spielcharakter

Chef von GTA 6 weiß, welche Gamer es spielen werden: „Du hörst auch noch die gleiche Musik wie mit 17“

Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.