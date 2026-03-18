Vom Space Marine zum galaktischen Immobilien-Mogul: Sichert euch das verrückteste Tabletop-Crossover aller Zeiten!

Wenn ihr dachtet, dass Monopoly schon in der Standard-Version eure Freundschaften auf eine harte Probe stellt, dann habt ihr noch nie versucht, ein Immobilien-Imperium im finsteren 41. Jahrtausend des Warhammer-40K-Universums aufzubauen!

Im finsteren 41. Jahrtausend gibt es eigentlich nur Krieg, aber in dieser Warhammer 40,000 Monopoly Edition ruiniert ihr eure Gegner auf noch perfidere Weise, indem ihr sie in den würdelosen Bankrott treibt und als Monopolist am Ende der wahre Imperator seid.

Hier bekommt ihr im Grunde das typische Monopoly mit seinem herrlich unfairen und gemeinen Gameplay um Profit und ruinöse Mieten. Aber statt mit einem ollen Bügeleisen oder einem Hütchen zieht ihr hier mit sechs exklusiven Warhammer-Sammlerstücken aus Metall über das Brett: Vom Necron-Monolithen, Space-Marine-Helm bis zum Ork “Spalta” ist alles dabei, was das Warhammer-Fan-Herz höher schlagen lässt. So wird der Spieleabend endlich so richtig „grimdark“!

Fun Fact: Wusstet ihr, dass Monopoly ursprünglich gar nicht dafür erfunden wurde, Spaß zu machen? Die Erfinderin Elizabeth Magie entwarf das Spiel 1903 unter dem Namen „The Landlord’s Game“, um zu zeigen, wie unfair und zerstörerisch Immobilien-Monopole für die Gesellschaft sind.

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Vergoldet euch den goldenen Thron im Warhammer 40K Monopoly

Hersteller Winning Moves hat sich hier richtig ins Zeug gelegt, um das typische, düstere Feeling von Warhammer 40.000 auf das wohl berühmteste und berüchtigtste Spielbrett der Welt zu übertragen. Statt Häusern und Hotels baut ihr hier Außenposten und Festungen, um euren kapitalistischen Anspruch auf die Galaxis zu zementieren.

Vergesst das Bügeleisen: Sechs exklusive Sammler-Spielfiguren aus Metall

Das absolute Highlight für jeden Fan sind die Spielfiguren. Ihr zieht hier nicht mit einem Hütchen, Bügeleisen oder einem Hund über das Feld. Zur Auswahl stehen sechs ikonische Symbole des 41. Jahrtausends, die massiv und hochwertig aus Metall gefertigt sind:

Das Symbol eines Eldar-Runenpropheten

Ein Necron-Monolith

Der Chaos-Stern

Ein Ripper der Tyraniden

der Tyraniden Ein “Spalta” der Orks

Und natürlich der Helm eines Space Marines

Damit kommt definitiv ein ordentliches Warhammer-40K-Feeling auf, doch es kommt noch besser!

Von Holy Terra bis zum Auge des Schreckens

Vergessen wir die Schlossallee und den Opernplatz. In dieser Edition kauft ihr strategisch wichtige Orte des Warhammer-Universums. Ihr sichert euch berühmte Orte der Warhammer-Lore, wie das legendäre Cadia (Cadia still stands!), das vom Krieg zigfach verwüstete Armageddon und sogar die Thronwelt Terra selbst.

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Errichtet dort eure Außenposten oder baut mächtige Festungen, die eure Feinde, ähm … Mitspieler ordentlich zur Kasse bitten. So baut ihr nach und nach euren eisernen finanziellen Würgegriff über die Galaxie aus und zwingt alle anderen in den Ruin!

„Ruhm“ und „Schicksal“ entscheiden über euren Sieg

Die klassischen Ereignis- und Gemeinschaftskarten wurden durch „Ruhm“ und „Schicksal“ sowie passende Texte ersetzt. Das sorgt für die gewohnte Prise an Unvorhersehbarkeit, die es auch auf andere Art in den Tabletop-Schlachten gibt.

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Mal segnet euch der Imperator mit zusätzlichem Budget, mal schlägt die Ketzerei zu und ihr landet schneller im “Gefängnis”, als ihr „Häresie!“ rufen könnt.

All das macht das Warhammer 40.000 Monopoly von Winning Moves zum optimalen Geschenk für alle Warhammer-Fans, die schon alles haben oder ihr holt es euch selbst und vervollständigt eure Sammlung von Warhammer-Merch um ein weiteres Kleinod, auf das auch der legendäre Sammler Trazyn stolz wäre!