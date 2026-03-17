“Die Mutter aller OLED-Monitore”? 49-Zoll-Monster von MSI jetzt günstig wie nie

Einen hervorragenden High-End-Monitor von MSI mit allerhand Qualitäten bekommt ihr jetzt besonders günstig im Amazon-Angebot.

Quantum-Dot-OLED, 49 Zoll, 5.120 × 1.440 Pixel, 240 Hertz und mehr: Schon die Eckdaten des MSI MPG 491CQPXDE lesen sich nach Superlative und bisher kostete der Gaming-Monitor aus der Oberklasse seit seiner Markteinführung vor gut einem Jahr fast immer deutlich über 1.000 Euro.

Doch im Angebot bei Amazon ist das High-End-Modell jetzt erstmals unter 900 Euro gerutscht. So günstig gab es das bisher noch nicht. Doch was macht den Monitor so besonders? Die GameStar hat ihn jedenfalls als die “Mutter aller OLED-Monitore” bezeichnet.

Mein Fazit: Ja, der Preis ist eine Ansage. Aber für die Kombination aus einem aufgeräumten Arbeitsplatz, gesunder Ergonomie und dem krassesten Gaming-Erlebnis meines Lebens ist jeder Cent gut investiert. Jakob Erckert, GameStar

Das bietet der OLED-Monitor MSI MPG 491CQPXDE

Auf seiner riesigen Bildschirmdiagonale von über 1,20 Meter bietet der MSI MPG 491CQPXDE nicht nur eine hohe DQHD-Auflösung im 32:9-Format mit Curved-Design (1800R), sondern eben auch dank QD-OLED-Panel eine brillante Bildqualität in Sachen Farben, Kontraste und Schwarzwerte.

Die 240 Hertz Bildwiederholfrequenz gepaart mit nur 0,03 Millisekunden Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) sorgen für ein sehr flüssiges Bewegtbild und zur Bildsynchronisation sind auch AMDs FreeSync Premium sowie G-Sync-Kompaitbilität von Nvidia mit an Bord.

Außerdem bietet das bis zu 1.000 cd/​m² helle und entspiegelte 10-Bit-Panel auch Unterstützung für VESA DisplayHDR True Black 400. Anschlussseitig gibt es neben HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a auch diverse USB-Anschlüsse, inklusive KVM-Switch und Power-Delivery mit bis zu 98 Watt.

Darüber hinaus ist der Monitor ergonomisch höhenverstellbar, drehbar und neigbar. Hinzu kommen unter anderem auch OLED-Schutzfunktionen gegen einbrennen und drei Jahre Herstellergarantie. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

High-End-Monitor zum Tiefstpreis: MSI MPG 491CQPXDE für 899 Euro bei Amazon (UVP: 1.499 Euro)

High-End-Monitor überzeugt im Test

Nicht nur bei GameStar, auch bei der englischsprachigen Fachseite Tweaktown wurde der Monitor als “Must have” ausgezeichnet und mit einer hohen Testwertung von 95 Prozent versehen:

Der MPG 491CQPX von MSI bietet ein beeindruckendes 49-Zoll-OLED-Gaming-Erlebnis mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz zu einem relativ günstigen Preis, doch sein Nischen-Seitenverhältnis von 32:9 schränkt die Spielkompatibilität ein. Ideal für Echtzeit-Strategiespiele, Rennspiele und produktives Arbeiten, aber denk daran, dass nicht alle Spiele dies unterstützen. Pro unglaubliche Farben

hervorragende Gaming-Leistung mit 240-Hz-Bildwiederholfrequenz

Aufladen über USB-C

stilvolles Design

umfangreiche Anschlüsse Contra Funktionen zur Vermeidung von Einbrenneffekten können störend sein

Mangel an nativen 32:9-Spielen

Weitere Angebote: D&D-Alternative, Radeon RX 9070 XT und Google Pixel 10 Pro

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt, findet ihr auch auf unserer Übersichtsseite mit vielen spannenden und lohnenden Deals.

So bekommt ihr aktuell zum Beispiel das Critical-Role-Meisterwerk Tal’Dorei Reborn als D&D-Alternative günstig und eine gute Gaming-Grafikkarte von Asus in Form der Radeon RX 9070 XT. Außerdem ist mit dem Google Pixel 10 Pro gerade eines der besten Fotohandys supergünstig, aber wohl nur kurze Zeit.