Nvidias neue Grafikkarte der oberen Mittelklasse hat einen offiziellen Release-Zeitpunkt. Erste Händler haben ihre Modelle bereits mit vorläufigen Preisen gelistet. In diesem Artikel zeigen wir euch, wo ihr die brandneue Nvidia GeForce RTX 5070 Ti finden könnt!

Diese Woche ist es endlich soweit: Mit der RTX 5070 Ti startet die neue “preiswertere” RTX 5000er-Serie von Nvidia, die hoffentlich ohne Mondpreise zu Buche schlagen wird. Specs, Release-Datum und erste Preise sind bereits bekannt. Offiziell geht’s am 20. Februar um 15:00 Uhr deutscher Zeit los!

Bei Amazon nicht fündig geworden? Dann schaut doch mal bei den folgenden Shops vorbei:

Was hat die Nvidia GeForce RTX 5070 Ti auf dem Kasten?

Die RTX 5070 Ti basiert auf Nvidias neuer Blackwell-Architektur, ist mit 8.960 CUDA-Kernen ausgestattet und verfügt über 16 Gigabyte GDDR7-Grafikspeicher. Der Basistakt der Grafikkarte liegt bei 2,3 GHz, während sie im Boost sogar bis zu 2,45 GHz erreicht.

In ersten Tests zeigt die RTX 5070 Ti eine hervorragende Performance, die wenig überraschend über der der vorherigen Generation liegt. Sie übertrifft die RTX 4070 Ti um ca. 14 Prozent bei 4K-Auflösungen und um 22 Prozent in WQHD. Damit eignet sie sich ideal für WQHD-Gaming und bietet darüber hinaus auch solide 4K-Fähigkeiten.

Kampf der (Ti)tanen: Wie schlägt sich die RTX 5070 Ti gegen die RTX 4070 Ti?

DLSS 4 und Multi Frame Generation für nie dagewesene Bildraten!

Mit der Einführung der RTX 5070 Ti bringt Nvidia auch neue Technologien wie DLSS 4 und Multi Frame Generation auf den Markt. Diese Features nutzen künstliche Intelligenz, um zusätzliche Frames zu generieren und so die Bildraten in unterstützten Spielen zu erhöhen. Allerdings solltet ihr folgendes immer im Hinterkopf haben: Obwohl diese Technologien die Bildqualität und Flüssigkeit verbessern, können sie nativ höhere Bildraten natürlich nicht vollständig ersetzen.

Preise und Verfügbarkeit

Die RTX 5070 Ti wird offiziell für 879 Euro angeboten, was sie preislich unterhalb von AMDs Radeon RX 7900 XTX positioniert, die ab ca. 900 Euro erhältlich ist. Allerdings wurden bereits Preise weit über 1.000 Euro bei Händlern gesichtet, was erneut auf eine begrenzte Verfügbarkeit hindeutet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise in den kommenden Wochen entwickeln werden.

CUDA-Kerne : 8.960

: 8.960 Raytracing-Kerne : 70

: 70 Basistakt : 2,3 GHz

: 2,3 GHz Boost-Takt : 2,45 GHz

: 2,45 GHz Grafikspeicher : 16 GB GDDR7

: 16 GB GDDR7 Speichertakt : 1.750 MHz (effektiv 28 Gbps)

: 1.750 MHz (effektiv 28 Gbps) Leistungsaufnahme (TDP) : 300 Watt

: 300 Watt Empfohlene Netzteilleistung: 750 Watt

