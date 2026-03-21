Verliert ihr oft Sachen? Mit diesem kleinen Apple-Gadget findet ihr sie wieder und das gerade richtig günstig

Mit Apples kleinen AirTags lassen sich Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck und mehr wiederfinden. Das 4er-Pack gibt es gerade zum Tiefstpreis.

Häufig verlorene Gegenstände lassen sich mit Apples AirTags ausgestattet leicht per App-Ortung und Ton wiederfinden. Aktuell bekommt ihr die 1. Generation der Tracker im 4er-Pack bei Amazon um 41 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Günstiger gab es das noch nicht.

Das kleine Gadget eignet sich vornehmlich für Apple-User mit iPhone, iPad oder iPod auf Basis von iOS 14.5 oder neuer, während Android-Geräte nur sehr geringfügig unterstützt werden. Beliebte Android-Alternativen sind die plattformübergreifenden Samsungs SmartTags für den Nahbereich oder auch weltweit funktionierende Pendants wie UGREEN FineTrack Duo oder Pepplebee.

Der große Clou ist nämlich das sehr breit aufgestellte Ortungsnetz: Mithilfe von Aber­mil­li­o­nen Apple-Geräten im “Wo ist?”-Netzwerk lässt sich Verlorenes auch weltweit anonym orten. Dafür muss nur der Modus aktiviert werden und man wird benachrichtigt, sobald es im Netzwerk gefunden wird.

Für die genaue Ortung im nahen Umkreis setzt das Gadget mit austauschbarer Batterie und einem Jahr Laufzeit, integriertem Lautsprecher sowie IP67-Staub- und Wasserschutz indes auf Ultrabreitband-Technologie, die seit dem iPhone 11 verfügbar ist. Auch Siri kann darauf zugreifen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Apple AirTag im 4er-Pack bei Amazon für 69,99 Euro statt 119 Euro UVP (Tiefstpreis!)

Rezensionen und Test zu Apples AirTags

Die AirTags sind regelmäßig ein Bestseller bei Amazon und wurden allein im letzten Monat über 5.000 Mal verkauft, wobei sie auch in den über 145.000 Rezensionen mit 4,7 von 5 Sternen ziemlich gut ankommen. Auch im Fachtest, beispielsweise bei TechAdvisor, gab es gute 4 von 5 Sternen.

Der AirTag ist ein leistungsstarker Tracker mit einzigartigen Vorteilen wie dem „Find My“-Netzwerk und der Präzisionsortung, doch die Abhängigkeit von Zubehör könnte manche abschrecken. Pro die Ortungsfunktion funktioniert wirklich gut

ein 1 Milliarde Nutzer starkes „Find My“-Netzwerk

austauschbare Batterie Contra keine Öse für Schlüsselbund

keine Benachrichtigungen bei Trennung

erfordert iPhone oder iPad TechAdvisor

Weitere Angebote: Sternenzerstörer, Patronenwürfel und Spiel des Jahres 2025

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So bekommt ihr aktuell zum Beispiel den größten aller Sternenzerstörer aus Star Wars als Klemmbaustein-Set günstig und Würfel in Patronenform aus Metall, die sich gut für Warhammer 40k eignen. Außerdem gibt es das Spiel des Jahres 2025 günstig im Angebot für PS5, das als tiefgründiges Meisterwerkt gilt.