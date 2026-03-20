Mit 10.000 Teilen ist dieser Sternenzerstörer-Gigant der Imperator eurer Sammlung und gerade massiv reduziert!

Wer erinnert sich noch an die glorreichen Zeiten des Expanded Universe? Lange bevor Disney die weit, weit entfernte Galaxie übernahm, verbreitete der Supersternenzerstörer der Eclipse-Klasse als das persönliche Flaggschiff des wiedergeborenen Imperators in den Dark Empire-Comics und dem Spiel Empire at War Angst und Schrecken.

Mit ihrer pechschwarzen Hülle und dem integrierten Superlaser war die Eclipse der ultimative Albtraum jeder Rebellen-Flotte und konnte sogar die äußere Kruste von Planeten verbrutzeln. Stellt euch einfach den Todesstern in Gestalt eines deutlich mobileren und handlicheren Superschlachtschiffs vor.

Genau diesen düsteren Giganten könnt ihr euch jetzt als massives Klemmbaustein-Modell von Mould King ins Wohnzimmer holen. Und das zu einem Preis, der die Konkurrenz aus Dänemark ziemlich alt aussehen lässt.

An diesem Monster sitzt ihr einige Wochenenden!

Noch mehr starke Klemmbaustein-Sets

Dieser absurd große Sternenzerstörer ist nur das krasseste, von Star Wars inspirierte Schiff auf dem Markt. Wenn ihr noch mehr mächtige Sets wollt, darunter auch welche von Lego mit der Original-Lizenz, dann schaut mal diese Deals an:

Lizenz-Check: Warum ist das so günstig?

Ein offizielles Star-Wars-Logo sucht ihr hier vergeblich. Da das Design aus dem alten Kanon stammt und Mould King ohne die teure Star-Wars-Lizenz arbeitet, fließt euer Geld hier nicht in Marketing-Gebühren, sondern direkt in 10.368 Steine. Das Ergebnis? Ein 1,12 Meter langes Monster, das qualitativ absolut überzeugt, aber eben ohne den happigen „Lego-Aufpreis“ auskommt.

Die Eclipse ist um ein vielfaches größer als ein regulärer Sternenzerstörer.

Um das mal einzuordnen: Für einen aktuellen Lego UCS X-Wing mit knapp 2.000 Teilen legt ihr gut 240 € auf den Tisch. Bei diesem Amazon-Deal bekommt ihr für gerade mal 100 € mehr die fünffache Menge an Steinen und ein Modell, das mit 13 Kilogramm Gewicht jedes Verhältnis sprengt.

Der 13-Kilo-Koloss: Alles, was ihr vor dem Kauf wissen müsst

Damit ihr wisst, ob das Flaggschiff des Imperators überhaupt auf euren Gaming-Tisch passt oder ob ihr direkt ein neues Regal mitbestellen müsst, hier die harten Fakten zum Modell:

Teileanzahl: Absurde 10.368 Klemmbausteine

Absurde Abmessungen: 112 cm Länge, 72 cm Breite, 53 cm Höhe (inkl. Standfuß)

112 cm Länge, 72 cm Breite, 53 cm Höhe (inkl. Standfuß) Gewicht: Rund 13 kg pure Klemmbaustein-Power

Rund pure Klemmbaustein-Power Bauzeit: Rechnet mit ca. 40 bis 60 Stunden! Das perfekte Projekt für mehrere Wochenenden.

Qualität & Kompatibilität

Die Steine von Mould King sind zu 100 % kompatibel mit den dänischen Originalen. In Sachen Klemmkraft und Farbtreue steht Mould King dem Marktführer in nichts nach. Besonderes Highlight bei der Eclipse: Die Triebwerke sind zusätzlich beleuchtet!

Dieses Mega-Schiff hat noch massig Details im Inneren.

Fazit: Für wen lohnt sich der Deal?

Wenn ihr Star-Wars-Nostalgiker seid, die das alte Expanded Universe lieben, und keine Lust habt, 800 € für ein deutlich kleineres Lizenz-Modell auszugeben, ist dieser Amazon-Deal eigentlich ein No-Brainer.

Messt also zur Sicherheit nochmal ab, ob ihr dieses Monstrum überhaupt in eure Sammlung aufnehmen könnt und bestellt es dann zum Superpreis bei Amazon!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.