Ich habe fast 50 Gaming-Mäuse getestet: Auf diese 3 Dinge kommt es beim Kauf wirklich an

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat in den letzten Jahren fast 50 verschiedene Mäuse getestet. Laut ihm kommt es beim Kauf einer Maus auf drei Dinge wirklich an.

Für die dutzenden Tests, sowohl privat als auch beruflich, habe ich etliche hundert Euro in verschiedene Modelle investiert. Einige Geräte kamen dabei von Herstellern zum Testen oder wurden direkt im Geschäft ausprobiert.

Nach fast 50 Mäusen zählen am Ende drei wichtige Dinge, wenn ihr euch eine Gaming-Maus kaufen wollt. Selbst Dinge wie Abtastrate, die Entscheidung für Kabel oder kabellos oder technische Details wie der Sensor sind in meinen Augen nicht so wichtig wie drei Dinge, die ihr bei jeder Maus beachten solltet.

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Form und Ergonomie

In meinen Augen ist die Ergonomie wichtiger als Sensor, Akkulaufzeit und die Verarbeitung. Denn ihr müsst die Maus viele Stunden lang in eurer Hand halten. Ist die Maus unbequem, dann merkt ihr das sofort und die Maus belohnt euch mit einer schmerzenden Hand. Mit meiner langjährigen Erfahrung merke ich sofort, ob mir eine Maus gut in der Hand liegt oder nicht.

Dazu gehört etwa, ob ich an jede Maustaste bequem herankomme und das muss nicht immer sein. Eine Maus, die ich total angenehm finde, kann für meine Frau eine Katastrophe sein, weil sie nicht an jede Taste herankommt oder weil sie das Modell einfach anders greift. Und das ist auch ein wichtiger Punkt: Je nach Grifftyp ist für euch eine andere Maus bequemer.

Meine Empfehlung: Testest im besten Fall Mäuse und ihre Ergonomie unbedingt vorher aus. MediaMarkt und Saturn haben beispielsweise oft Mäuse ausgelegt, die man im Geschäft testen kann. Das kann vor einigen Fehlkäufen bewahren. Falls ihr euch dennoch unsicher seid, könnt ihr beispielsweise von der Rückgabe bei Amazon und anderen Anbietern Gebrauch machen. Das ist zwar nicht die beste Lösung aus Umweltsicht, aber besser als monatelang mit einer unbequemen Maus spielen zu müssen, die einem nur Probleme bereitet und auf Dauer die Hand kaputtmacht.

Viele Hersteller entwickeln ohnehin über Jahre ihre eigene Ergonomie und Mausgröße: Mäuse von Razer oder Logitech fühlen sich anders an als eine Turtle Beach oder Lamzu. Da geht es nicht nur ums Coating (die Oberfläche der Maus) oder um da das reine Gefühl, sondern auch, wie die Hand auf der Maus liegt.

Mein Geheimtipp für das Homeoffice ist und bleibt ohnehin eine Vertikalmaus, aktuell ist das ein Modell von Logitech:

Mehr zum Thema Eine Maus von Logitech begleitet mich seit fast 3 Jahren täglich im Homeoffice von Benedikt Schlotmann

Gewicht

Gewicht ist in meinen Augen ebenfalls ein wichtiger Punkt und neben der Ergonomie nicht zu unterschätzen. Bewegt ihr eure Maus so gut wie gar nicht auf dem Mauspad, dann könnt ihr auch mit einer Maus spielen, die so viel wie ein Backstein wiegt. Spielt ihr hingegen mit niedrigen DPI, bewegt die Maus viel umher oder setzt auf schnelle Flickshots, dann stört euch im Alltag jedes Gramm Gewicht.

Flickshots mit einer Maus, die 130 Gramm wiegt? Ja, das geht schon, aber euer Handgelenk schmerzt nach wenigen Stunden wirklich brutal.

Meine Erfahrung und Empfehlung: In Strategiespielen sind schwere Mäuse in der Regel besser und geben einer ruhenden Hand Stabilität. Für Shooter und Action-Spiele sind leichte Gaming-Mäuse die optimale Wahl, vor allem wenn ihr mit geringen DPi spielen wollt. Ich spiele in der Regel mit einer Einstellung von 300 bis 400 DPI, mein derzeitiger Sweetspot sind 60 bis 70 Gramm, aber ich habe Kollegen, denen ist sogar das noch zu viel.

Xtrfy M4 Wireless mit Logitech G Pro X2 Superstrike und TurtleBeach Burst V2 Pro. Die Mäuse fühlen sich alle unterschiedlich an.

Tastenlayout

Überlegt euch bereits am Anfang, welche Genres ihr am liebsten spielt und macht davon abhängig, wie viele Tasten ihr benötigt. Wer hauptsächlich Shooter spielt, wird in der Regel maximal zwei zusätzliche Daumentasten und eine DPI-Taste benötigen. Spielt ihr hingegen am liebsten MMORPGs, dann braucht ihr deutlich mehr Tasten, um alle eure Fähigkeiten spielen zu können, ohne ständig auf die Tastatur angewiesen zu sein.

Spielt ihr nur Shooter, dann stört euch jede Taste, die ihr zu viel auf eurer Maus habt, weil ihr die Maus dann nicht mehr gut greifen könnt.

Meine Empfehlung: Weniger Tasten sind oft besser und selbst MMORPGs lassen sich mit einer Shooter-Maus noch problemlos managen. Eine schwere MMO-Maus mit vielen Tasten kann für einen Shooter schnell zum schlechten Kompromiss werden. Zockt ihr viele Spiele durcheinander, dann würde ich auch eher zu einer Maus mit weniger als mit mehr Tasten raten.

Wer gerne Shooter spielt, der braucht eine schnelle und präzise Maus. Und zwar vorzugsweise leichte Mäuse mit wenigen Zusatztasten. MeinMMO stellt euch die besten Mäuse für Shooter vor und erklärt, für welchen Spieler sie sich am besten eignen: Die besten Gaming-Mäuse für Shooter, die ihr aktuell kaufen könnt