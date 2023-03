Gamer zerstört SSD, weil er 2 Jahre seinen Gaming-PC nicht gereinigt hat – Hat Glück, dass der PC noch lebt

Ein Gamer erklärt, dass hohe Temperaturen seinen Gaming-PC beschädigt haben. Die Community zeigt sich wenig überrascht, als sie das Bild des Computers sieht.

Ein Nutzer erklärte auf Reddit, dass er sich vermutlich mit sehr hohen Temperaturen seine SSD kaputtgemacht habe. In diesem Zusammenhang postet er ein Bild seines Systems: Die Filter vor den Lüftern sind völlig verschmutzt, sodass kaum noch frische Luft in das System gelangen kann. Er selbst schreibt dazu (via reddit.com):

Ich bewahre meinen Computer in einem kleinen Fach an meinem Schreibtisch in der Nähe meines Teppichbodens auf. Ich kann es eigentlich nur auf zwei Jahre Vernachlässigung zurückführen.

Einige fühlen sich hier vermutlich an einen anderen Gamer erinnert, der über 6 Jahre seinen PC nicht gereinigt hat. Das gruselige Ergebnis und die Probleme, die daraus entstanden, lest ihr hier auf MeinMMO:

Community fragt sich, warum sich Gamer so selten um ihre teure Hardware kümmern

Warum ist die SSD kaputt? Der Nutzer erklärt in einem Kommentar, wie es dazu gekommen sein muss. Er selbst meint (via Reddit.com):

Der Computer wird viel zu heiß. Ich habe die Hitzeprobleme eine Zeit lang ignoriert, bis er nicht mehr hochfuhr. iCue [Software von Corsair] sagte mir, dass mein Prozessor auf gut 70-80C anstieg, wenn ich intensive Programme (wie Cyberpunk) ausführte, aber ich ignorierte es, weil die Temperaturen zu sehr schwankten, als dass ich glauben konnte, dass iCue genau war. Die letzte Temperatur, die ich vor dem Hochfahren gesehen habe, waren 96 °C. Danach bootet er [der PC] nur noch jedes Mal ins Bios, weil er die SSD nicht mehr lesen kann, weil das Ding zerstört ist.

Wie reagiert die Community? Belustigt und einige sind teilweise ziemlich schockiert. Denn es ist nicht das erste Mal, dass so ein Bild von einem verschmutzten PC die Runde macht. So erklärt jemand, dass das Reinigen des PCs doch keine große Sache sei (via Reddit.com):

Warum reinigen die Leute ihre PCs nicht? Einmal im Monat nehme ich einen Staubsauger für 30 Sekunden und fertig.

Einige sagen, dass das Risiko groß gewesen wäre, dass noch weitere Hardware in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Denn Hardware dauerhaft und blind solch hohen Temperaturen auszusetzen, halten viele für wenig sinnvoll.

Andere erklären obendrein, dass eine regelmäßige Reinigung des PCs Pflicht sein müsste, wenn man regelmäßig zockt. Das sollte so selbstverständlich sein, wie die Reinigung des geliebten Autos vor der Haustür.

Nehmt euch regelmäßig Zeit, euren PC zu reinigen

Warum sollte man regelmäßig seinen Computer reinigen? Schmutz und Staub verstopfen Zugangswege für Luft oder eure Lüfter. Das sorgt dann dafür, dass einige Komponenten oder Bauteile Wärme nicht ordnungsgemäß abgeben können und dadurch stark erhitzen. Jedoch kann nicht nur Dreck, sondern auch eine falsche Positionierung eures PCs für zu hohe Temperaturen sorgen. Tipps und Tricks für einen kühleren PC findet ihr direkt auf MeinMMO.

Was Schmutz und Hitze verursachen können, seht ihr an der Story des Nutzers. Der erklärt munter, dass er die Probleme und den Schmutz einfach jahrelang ignoriert hat, bis sein System nicht mehr wollte. Dabei tut ihr eurer Hardware einen Gefallen, wenn ihr euch regelmäßig um euren PC kümmert und ihn nicht nur auf dem Tisch oder unter eurem Schreibtisch stehen habt.

Insbesondere dann, wenn ihr aktiv raucht oder Tiere (Hunde, Katzen) im Haushalt habt oder euer PC in einem stark frequentierten Raum (Wohnzimmer) steht, lohnt sich eine regelmäßige Reinigung. Denn solche Faktoren sorgen für eine schnelle Staubbildung und Lüfter ziehen Tierhaare besonders gerne an.

Auch der “großartigste Gamer” und YouTube-Streamer Dr Disprespect hatte damals ganz ähnliche Probleme, weil er seinen PC lange nicht gereinigt hat.