So steht es um Skins in Fortnite: Grundsätzlich ist das Battle Royale von Fortnite kostenlos. Man kann allerdings für V-Bucks, also der Ingame-Währung, kosmetische Gegenstände, wie etwa Skins kaufen. Dabei ist oftmals nicht der Wert des Skins das Besondere, sondern die Seltenheit. Manche Skins erschienen nur kurzzeitig im Shop und gelten deshalb als besonders selten.

Generell erlaubt man solchen Drittanbietern Zugang zu seinem Account. Dadurch kann er deutlich leichter gehackt werden und im schlimmsten Fall könntet ihr alles verlieren, was ihr in eurem Fortnite-Account erreicht habt.

Wo liegt das Problem? Epic warnt auf Twitter, dass es aktuell kein offizielles Tool gibt, was diese Statistiken anzeigt. Man greift hier also auf Software von Drittanbietern zu. Genau das empfiehlt Epic eben nicht. Sie raten sogar, dass man sein Kennwort wechseln und die 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren sollte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie viel V-Bucks hat man schon insgesamt für Skins in Fortnite ausgegeben? Eine Frage, die sicherlich viele Spieler beschäftigt. Eine Internetseite will euch das anzeigen, doch Epic warnt explizit davor.

Insert

You are going to send email to