In der 5 Woche wartet in Fortnite eine Herausforderung auf euch, bei der ihr in Holly Hatchery Willkommensgeschenke an die nun dort lebenden Aliens verteilen müsst. MeinMMO zeigt euch, wo ihr sie platzieren sollt.

Darum geht es in der Herausforderung: Vor dem Update 17.10 handelte es sich bei dem POI, um den es in der Herausforderung geht, noch um das idyllische Örtchen Holly Hedges. Nun wird das Dorf aber von Aliens bewohnt und wurde in Holly Hatchery umgetauft.

Dort befindet sich nun ein Gravitationsfeld, alles sieht ein wenig alienmäßig aus und es finden sich nun zahlreiche Alien-Parasiten dort. In Woche 5 ist es eure Aufgabe, sie mit Willkommensgeschenken zu begrüßen. Wir zeigen euch, wo ihr die Geschenke platzieren könnt.

Willkommensgeschenke in Holly Hatchery

Darauf solltet ihr achten: Alle Geschenke befinden sich in Holly Hatchery, rund um das Kraftfeld. Ihr müsst euch also gar nicht in die Mitte des Ortes wagen. Passt aber dennoch auf, ihr werdet nicht die einzigen sein, die die Herausforderung erledigen wollen. Es ist also gut möglich, dass ihr auf andere Spieler treffen werdet.

Da ihr aber nur zwei Geschenke platzieren müsst und es insgesamt 10 Stellen gibt, an denen ihr das tun könnt, solltet ihr diese Aufgabe aber dennoch lösen können.

Hier sind einige Orte:

Wie erkenne ich die Orte? Ihr erkennt sie an ihren blauen Silhouetten, sie sind meist an Wänden oder an Gebüschen platziert. Habt ihr so eine Stelle gefunden, müsst ihr nur mit ihr interagieren, um das Geschenk zu platzieren.

Die einfachste Stelle befindet sich im südlichen Teil. Hier liegen zwei der Orte direkt am gleichen Haus, eines im Garten dahinter, eines an der Straße.

Neben den neuen Herausforderungen gibt es auch neue Alien-Artefakte zu sammeln. Wir haben die Fundorte für euch bereits in unserem Guide aufgelistet: So findet ihr die Alien-Artefakte von Woche 5 in Fortnite – Fundorte auf der Map.

Was ist sonst noch neu? Mit Patch 17.10 kamen auch neue Alien-Naniten ins Spiel, mit denen ihr eure Waffen upgraden könnt. Sie lassen sich aber auch als eine Art Gravitationswaffe einsetzen.

Außerdem gibt es eine neue mythische Waffe. Wir haben die Neuerungen aus dem letzten Mini-Patch für euch bereits zusammengefasst: Fortnite bringt neue Alien-Naniten und eine mythische Waffe – Das steckt in Patch 17.10