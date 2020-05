Twitch-Streamer kann in Fortnite wieder Anfänger killen und flamen – Liebt es

Der Fortnite-Spieler Turner „Tfue“ Tenney (22) ist mit Abstand der größte Streamer auf Twitch. Nach einer Regeländerung letzte Woche kann der nun wieder Anfänger töten und sie dabei konstant beleidigen. Er liebt das neue Matchmaking.

So war es die ganze Zeit: In Fortnite war seit einiger Zeit „skillbasiertes Matchmaking“ in allen Modi aktiviert. Egal, was man spielte, man bekam „ungefähr“ Spieler auf gleichem Niveau zugelost.

Für einen extrem starken Spieler wie Tfue hieß das, dass er in jedem Match gegen andere starke Fortnite-Spieler antrat, die sich einmauerten, defensiv spielten, korrekt agierten und dadurch jedes Match zu einem echten Belastungs-Test machten.

Das hatte Tfue und einigen anderen Fortnite-Streamern zuletzt doch einiges an Spaß geraubt. Ihrer Ansicht nach sollten sich so schwere Matches nur in der Arena abspielen. Die normalen Modi wollten sie zur Entspannung spielen, also ihrer Spielstärke gemäß dominieren.

Wie schwierig es selbst für Top-Spieler wie Tfue normalerweise ist, in Fortnite zu gewinnen, sieht man hier im Twitch-Clip, in dem Tfue einen ebenbürtigen Gegner flamet. Tfue verkündet, so mache das Spielen gar keinen Sinn.

Neues Matchmaking in Fortnite lost Schafen nun wieder Wölfe zu

Das ist die Regel-Änderung: In der letzten Woche wurde „Skillbased Matchmaking“ im Team-Modus von Fortnite deaktiviert.

Im Squad-Modus für 4 Leute in Fortnite können jetzt starke Spieler gegen völlig zufällig ausgewählte andere Spieler antreten, auch gegen schwache.

Der größte Streamer auf Twitch bezahlt Mädchen, mit ihm Fortnite zu spielen – Ist furchtbar

Das macht Tfue nun: Tfue und einige anderen Spieler sind jetzt, wie früher, „solo im Squad-Modus“ unterwegs. Das heißt: Sie sind alleine, treten aber gegen 4er-Teams an, die meist jedoch aus relativ schwachen Spielern bestehen, die unkoordiniert durch die Gegend laufen. Das treibt die Kill-Zahlen der Top-Spieler in schwindelerregende Höhen. Könner schaffen es hier schon mal auf 30 oder sogar 40 Kills als Einzelperson.

Ein aktuelles YouTube-Video zeigt so einen Run von Tfue:

Ab 0:19 sieht man hier Tfue bei einer 30-Kills-Runde

Das zeigt das Video:

Tfue spielt sichtbar gegen ziemliche Anfänger, die sich selten Deckung bauen und die sich wie Schafe von Tfue abschlachten lassen

Tfue selbst kommentiert die Leistungen der Gegner, „die wären einfach mies“ und er würde sie abknallen – er flamet praktisch konstant seine Gegner zur Freude seines Publikums

außerdem freut sich Tfue, dass er jetzt einen guten Ping hat – das ist ihm bekanntlich wichtig

Tfue kann sich im Video 30 Kills holen und fühlt sich augenscheinlich wieder wie Supermann.

Der Tipp für „normale Spieler“ ist es wohl, den Modus Squad im Moment zu meiden, denn hier besteht die Chance, dass man gegen viel bessere Spieler antritt und sich wie Fallobst fühlt.

Tfue ist dank Twitch ein Millionär. Aber er sagt, er sei nie wirklich zur Schule gegangen.

Tfue unterhält 8.16 Millionen Follower auf Twitch und ist der mit Abstand größte Streamer auf der Plattform. Er ist durch Fortnite populär geworden, gilt aber auch als unbeherrscht. Laut eigener Aussage hat Tfue nie wirklich eine Schule besucht.