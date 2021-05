In Fortnite: Battle Royale gibt es jetzt einen neuen Modus, bei dem ihr euch einen kostenlosen Gleiter freischalten könnt. Wir zeigen euch, was das für ein Gleiter ist und was ihr machen müsst, damit ihr ihn bekommt.

Was ist das für ein Gleiter? Als Belohnung für den Gewinn im neuen Modus “Die unmögliche Flucht” bekommen die Spieler einen besonderen Urzeit-Gleiter geschenkt. Der Fluchtschirm ist mit roten Zeichnungen, die an die Urzeit erinnern, geschmückt. Der Schirm passt mit seinem Aussehen also perfekt in die laufende Season 6, in der Velociraptoren die Insel bevölkern und ist ein schönes Erinnerungsstück.

Diesen Schirm gibt es jetzt für alle Spieler kostenlos, die es schaffen, im neuen Modus zu überleben. So sieht der Hängegleiter aus:

Der Fluchtschirm

So bekommt ihr den Fluchtschirm

Was müsst ihr machen? Um den besonderen Gleiter kostenlos zu bekommen, müsst ihr den neuen Modus “Die unmögliche Flucht” spielen und gewinnen. Bei diesem neuen Modus handelt es sich um ein Spiel, das ein bisschen an den PvE-Modus “Rette die Welt” erinnert. Ihr startet auf der Insel und müsst Waffen und Helikopter-Ersatzteile sammeln, euch mit anderen Spielern zusammenschließen, gegen Gegner und Raubtiere kämpfen und schlussendlich einen Choppa für die Flucht reparieren.

Wenn ihr den Hängegleiter kostenlos möchtet, dann müsst ihr die PvP-Version des Modus gewinnen – diesen findet ihr im Modi-Menü, wo sich ebenfalls die normalen Modi befinden. Wählt die PvP-Version aus, startet ein Spiel und schon geht es los.

Wichtig: In der PvP-Version gibt es nur einen Choppa (in der PvE-Version gibt es drei), der sich reparieren lässt und die anderen Spieler, die ihr antrefft, können euch ebenfalls angreifen. Der Modus ist also deutlich schwieriger, weil ihr nicht nur von wilden Tieren angegriffen werdet und könnte eine Weile dauern, bis ihr gewinnt.

Der Trailer zum neuen Modus "Die unmögliche Flucht"

Schafft ihr es jedoch erfolgreich mit dem Choppa an einen der Fluchtpunkte zu gelangen und gewinnt die Runde, dann erhaltet ihr den besonderen Fluchtschirm als Belohnung. Außerdem bekommen alle, die mit euch zusammen im Helikopter die Flucht schaffen, den Gleiter ebenfalls – es lohnt sich also mit anderen Spielern zu kooperieren, denn alleine werdet ihr die Flucht nur schwer schaffen.

Bis wann ist der Modus verfügbar? Bei “Die unmögliche Flucht” handelt es sich um einen zeitlich limitierten Modus – ihr könnt ihn noch, in beiden Versionen, bis Dienstag, dem 25. Mai 2021 um 15:00 Uhr deutscher Zeit spielen. Danach wird der Modus wieder verschwinden und somit auch die Möglichkeit, den Gleiter freizuschalten.

Das gibt es noch: Wenn ihr die PvE-Version gewinnt, dann bekommt ihr den Ladebildschirm “schier unmöglich” geschenkt. Ein Blick in diese Version des neuen Modus könnte sich also ebenfalls lohnen. Dort müsst ihr auch nicht gegen andere Spieler kämpfen, sondern nur gegen wilde Tiere und Bots.

Ladebildschirm “schier unmöglich”

In diesem Modus könnt ihr Fortnite mal ein bisschen anders erleben, als auf dem üblichen Schlachtfeld. Das Fortnite allgemein anders ist, ist MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn auch schon aufgefallen. Er ist nach einer längeren Pause wieder zurück im Spiel und findet: “Fortnite fühlt sich jetzt mehr nach MMORPG als Battle Royale an“.

Wie findet ihr den neuen Modus? Macht euch die Abwechslung Spaß oder ist der Modus zu schwer?