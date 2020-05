Fortnite: So lief das große Live-Event gestern Nacht – Erlebt es heute nochmal

In Fortnite: Battle Royale fand am 9. Mai um 03:00 Uhr morgens ein Live-Event im Party-Royale-Modus statt. Dieses Event wird für Spieler, die nicht daran teilnehmen konnten, am Abend um 20 Uhr wiederholt. Wir verraten, was euch dort erwartet.

Was ist das für ein Live-Event? Im neuen Modus „Party Royale“, der Ende April ins Spiel kam, kommt es am 9. Mai gleich zweimal zu einer großen Party. Die Erste fand bereits um 03:00 Uhr morgens statt und die Wiederholung davon wird um 20:00 Uhr ausgestrahlt. Das Event dauert jeweils eine Stunde.

In dieser Stunde geben die 3 Künstler Dillon Francis, Steve Aoki und deadmau5 ihre musikalischen Werke zum Besten, während ihr in Fortnite mit eurem Charakter Emotes spammen und eine riesige Party feiern könnt.

Passend dazu gibt es eine Belohnung, für die ihr jedoch nicht am Konzert teilnehmen, sondern euch nur rechtzeitig einloggen müsst.

Ein riesiges Live-Konzert mit Hindernissen

Was passiert bei der Party Royal? Bei dieser Ingame-Party dürft ihr euch auf eine Stunde Musik freuen, während ihr eurem DJ beim Abrocken zuschauen könnt.

Währenddessen befindet ihr euch auf der Party-Karte, in der ihr zwar allerhand Blödsinn machen, aber andere Spieler nicht verletzen könnt.

Wie lief das erste Event? Bei der Premiere am Morgen waren viele Spieler live mit dabei, doch nicht für jeden lief die Party reibungslos. Auf Twitter beschwerten sich mehrere Nutzer darüber, dass sie keinen Sound hatten oder dieser immer wieder abbrach.

Schuld waren anscheinend einige Emotes, wenn sie zu nah bei den jeweiligen Spieler-Charakteren benutzt wurden.

Audio keeps cutting out dammit #partyroyale — Steven (@x57even) May 9, 2020

Zudem gab es Kritik an den Künstlern. Die Performance von Steve Aoki wurde dabei fast durchweg gelobt, während die anderen beiden DJs mit gemischten Reaktionen bedacht wurden.

Auch Kirby, der kuschelige rosa Charakter, der im Trailer zur Party Royale für Aufsehen gesorgt hatte, war beim Event nicht mit dabei.

Der Twitter-Nutzer Merl fasst sein Erlebnis von der Party mit einer 7/10 zusammen. An das große und epische Live-Konzert von Travis Scott kam das Event diesmal nicht heran.

FORTNITE PARTY ROYALE PREMIERE REVIEW 👀

– Steve Aoki Carried

– DEADMAU5 was a let down

– Dillon Francis was a bit of a weird vibe

– No Kirby, So I rate 7/10 — Merl (@Merl) May 9, 2020

Wiederholung Ingame oder auf YouTube schauen

Wo kann ich das Event nachträglich verfolgen? Wer das Event aufgrund der späten Uhrzeit verpasst hat, kann entweder heute, am 9. Mai, um 20:00 Uhr nochmal Ingame zuschauen, oder sich einen beliebigen Mitschnitt der Party auf YouTube anschauen.

Der Fortnite-Channel BCC Trolling beispielsweise hat das gesamte Event mitgeschnitten. Aus diesem Video stammt unser Titelbild zum Beitrag:

Was passiert sonst in Fornite? Im Battle Royale geht es derzeit auf die Season 3 zu. Einige Profis setzen ihre Hoffnungen in die Season 3, weil es zuletzt einige Patches und Änderungen gab, die ihnen gefallen haben.

Fortnite könnte mit Season 3 wieder in eine Richtung gehen, an der auch die Veteranen Freude haben.

Inzwischen ist bekannt, dass Season 3 am 4. Juni 2020 beginnen wird. Offen ist jedoch, ob die Season 3 mit einem Live-Event starten wird. Es gibt einige Hinweise darauf, dass es wieder zu einem solchen Ereignis kommen könnte.