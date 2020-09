Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 14.10?

Heute, am Donnerstag, dem 10. September, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 14.10 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 14.10 wird heute auf allen Plattformen aufgespielt. Fortnite Status hat den Patch auf Twitter angekündigt. Es ist das erste Update nach dem Update 14.00, das die Season 4 einführte.

Es scheint sich wohl um ein größeres Update (auf dem PC) zu handeln, wie Fortnite Status in einem Kommentar unter dem Twitter-Post erwähnt. Auf den restlichen Plattformen sollte die Patch-Größe nicht größer ausfallen.

Bevor sich Spieler aber auf Entdeckungstour begeben können, werden wie üblich die Server heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update 14.10 startete um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Um 9:30 Uhr konntet ihr zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach wurden die Server heruntergefahren und Fortnite für kurze Zeit down geschaltet.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten etwa um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können für eine Verlängerung der Wartungsarbeiten sorgen. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr es aber hier auf MeinMMO von uns erfahren.

Wann kommen die Patch-Notes? Durch die Erfahrung der Updates im neuen Kapitel von Fortnite, werden wohl wieder keine Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht.

Sollte dies heute wieder eintreffen, werden wir die größten Änderungen für euch sammeln und in Form von deutschen Patch Notes veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 14.10?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Fortnite Status hat im Tweet einen Hinweis hinterlassen: „Erleichtere die Aktion“. Könnte das ein Hinweis auf einen neuen Superhelden sein, der sich in die Fortnite-Welt begibt?

Immerhin gibt es erst einen Mini-Boss auf der Map und es ist wahrscheinlich, dass noch mehr folgen werden. Vielleicht könnte das Update jetzt einen neuen hinzufügen.

Bisher gibt es nur den Unterschlupf von Doctor Doom aus dem Marvel-Universum zu sehen

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Das letzte Update für den PvE-Modus von Fortnite startete die erste neue saisonale Season in Rette die Welt und brachte einigen Content.

Es ist aber noch nicht klar, ob es mit Update 14.10 wieder neuen Content geben wird. Da RDW nun aus dem Early Access ist, hat Epic bekannt gegeben, dass es nicht mehr so viele Updates für den PvE-Modus geben wird, wie früher.