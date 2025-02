Fortnite: Server Down für Patch 34.00 startet morgen – Alles zum Server-Status und Leaks von Lawless

In Fortnite werden morgen, am Freitag, dem 21. Februar 2025, die Server für das neue Update zu Season 2: Lawless heruntergefahren. Alle Infos zu Patch 34.00 findet ihr morgen in unserem Ticker.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 21. Februar 2025 um 8 Uhr heruntergefahren. Wie üblich wird bereits 30 Minuten zuvor das Matchmaking deaktiviert.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um einen etwas größeren Patch, der die neue Season einläuten soll. Rechnet also damit, dass ihr 1-3 Stunden nicht zocken könnt.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates vor und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Hier findet ihr den Gameplay-Trailer zu Season: Lawless mit allen neuen Skins:

Fortnite: Patch 34.00 – Welche Inhalte erwarten mich?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Das Update wird Fortnite erneut einen frischen Anstrich verpassen. Mit folgenden Dingen könnt ihr nach dem Release rechnen:

Während der Downtime werden sich Leaker zudem noch an den Daten zu schaffen machen und Leaks streuen. Wir werden mit unserem Ticker am Start sein und euch die wichtigsten Infos hier auflisten. Seid also morgen dabei, während wir mit euch den Start von Chapter 6 Season 2 feiern.

Solltet ihr noch mehr Informationen bezüglich Chapter 6 Season 2 suchen, könnt ihr gerne in unserer großen Übersicht vorbeischauen. Dort haben wir alle Informationen zusammengefasst, die ihr vor dem Start kennen solltet: Fortnite: Chapter 6 Season 2 startet morgen – Alles zum Battle Pass, Release und Leaks von Lawless