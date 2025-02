Liste aller neuen Skins und Outfits von Fortnite 2025 – So bekommt ihr sie

Das waren alle bekannten Skins, die derzeit in Fortnite erschienen. Viele weitere verstecken sich noch in den Daten und werden von Epic Games noch zurückgehalten. Sollten sie das Licht der Welt erblicken, werden wir die Liste anpassen. Mehr zu Fortnite findet ihr übrigens hier: Ein Spieler erstellt die ultimative Tier-List für Fortnite mit allen 2.020 Skins – „Respekt, aber warum?“

Wir sortieren sie dabei nach Seltenheit, Release-Zeitraum und wenn möglich auch nach Preis – je nachdem, ob sie verkauft werden oder durch eine Promo-Aktion ergattert werden können. Möchtet ihr noch ältere Skins in der Übersicht sehen, könnt ihr gerne in unsere gigantische Skin-Sammlung reinschauen, die alle Skins bis 2023 auflistet .

In Fortnite gibt es eine gigantische Sammlung voller Skins, die ihr entweder durch Battle Passes, Promo-Aktionen oder auch im Shop erwerben könnt. Wir zeigen euch deshalb alle Skins aus 2025 in der Liste und erklären euch, wie ihr diese bekommt.

