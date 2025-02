Ein Spieler erstellt die ultimative Tier-List für Fortnite mit allen 2.020 Skins – „Respekt, aber warum?“

Ein Reddit-Nutzer hat sich die unglaubliche Mühe gemacht, alle 2.020 Fortnite-Skins in einer riesigen Tier-List zu ranken. Während viele die Aktion witzig finden, fragen sie sich auch: Warum tut man sich so etwas an?

Wie sieht die Tier-List aus? Ein User auf Reddit hat eine gigantische Tier-List erstellt, in der er scheinbar jeden einzelnen Fortnite-Skin in verschiedene Kategorien eingeordnet hat.

An der Spitze der Liste stehen die „besten“ Skins mit der Bewertung „1000 Küsse“.

In den mittleren Bereichen der Liste gibt es neutrale Kategorien, während am unteren Ende weniger beliebte Skins landen. Hier finden sich Abstufungen wie „Kein Fan“, „Mag ich nicht“, „Verwirrend“ und schließlich die härteste Wertung: „Völlig ohne nennenswerte Vorzüge“.

Noch darunter befindet sich die Kategorie „Du“, in der einzig der Skin von Brie Larson zu sehen ist. Die Schauspielerin, die in den Marvel-Filmen Captain Marvel spielt und auch als Skin in Fortnite vertreten ist, wurde in der Liste auf die niedrigste Stufe gesetzt. Wahrscheinlich, weil viele Fans unzufrieden mit ihrer Version von Captain Marvel sind und enttäuscht wurden.

Die wohl größte Fortnite-Tierlist aller Zeiten

Warum sorgt die Tier-List für Aufsehen? Fortnite ist eines der erfolgreichsten Spiele der Welt und bekannt für seine riesige Auswahl an Skins. Spieler können ihre Charaktere mit hunderten verschiedenen Outfits ausstatten, die von Originaldesigns bis hin zu Kooperationen mit bekannten Marken wie Marvel oder Star Wars reichen.

Mit so vielen Optionen gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen darüber, welche Skins die besten sind. Der Thread hat über 8.000 Upvotes bekommen und sorgte für viel Gesprächsstoff, nicht zuletzt weil die Erstellung der Tier-List mit allen 2.020 Skins sicherlich eine enorme Menge an Arbeit gewesen sein muss. Hier könnt ihr das ganze Werk bestaunen:

Community reagiert mit gemischten Gefühlen

Wie reagiert die Community? Die Fortnite-Community nahm die riesige Tier-List mit einer Mischung aus Staunen und Humor auf. Viele konnten kaum glauben, dass sich jemand die Zeit genommen hat, wirklich jeden Skin zu bewerten.

Ein User auf Reddit brachte es treffend auf den Punkt: „Respekt, aber warum?“

Auch andere Kommentare spiegeln eine Mischung aus Bewunderung und Ungläubigkeit wider:

„Ich hab mich erschrocken, als ich draufgeklickt habe.“

„Mein Gott. Nicht mal für einen Atomreaktor würde ich so viel Aufwand betreiben.“

„Dieser eine arbeitslose Freund.“

Die Liste sorgt für jede Menge Lacher, weckt aber auch die Neugier der Community, nach den Lieblings-Skins zu suchen und herauszufinden, in welcher Kategorie sie platziert wurden. Was der Community jedoch aufgefallen ist: Zwei Skins müssen wohl vergessen worden sein. Das ist bei der Menge an Skins aber wohl entschuldbar.

