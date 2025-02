Fortnite: Patch Notes für Chapter 6 Season 2 – Alle Neuerungen von Update 34.00

Die Patch-Notes für Update 34.00 in Fortnite in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Änderungen von Chapter 6 Season 2, die euch nun erwarten.

Info: Der Beitrag ist nun auf dem aktuellsten Stand und alle wichtigen Infos wurden ergänzt.

Was passiert heute in Fortnite? Chapter 6 Season 1 ist zu Ende und damit der Spaß nicht aufhört, hat Epic Games eine neue Season vorbereitet. Season 2: Lawless lässt euch als Verbrecher durch die Map ziehen und Banken ausrauben. Neben einem neuen Battle Pass soll es wieder eine Downtime geben, die wir für euch im Live-Ticker begleiten.

Da jede neue Season auch Veränderungen mit sich bringt, zeigen wir euch die offiziellen Patch Notes von Chapter 6 Season 2 in der Übersicht. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Neuerungen springen:

Hier seht ihr den Trailer der neuen Season, solltet ihr ihn verpasst haben:

Falls ihr wichtige Informationen zu den dem Battle Pass oder dem Release benötigt, haben wir für euch genau das Richtige:

Alle Patch Notes von Update 34.00

Neue POIs für Verbrecher

In den Patch Notes hat Fortnite neue Orte vorgestellt, die mit Season 2 auf die Map gelangen sollen. Darunter gehören:

Crime City

Outlaw Oasis

Shiny Shafts

Lonewolf Lair

Eine neue Währung: Die Gurkenmünzen

In Fortnite gibt es neben Gold jetzt auch eine neue Währung: die Gurkenmünzen. Die Gurkenmünzen könnt ihr in verschiedenen Tresoren finden und diesen dazu, auf den neuen Schwarzmärkten Items zu erwerben. Sie sind noch wertvoller als Goldbarren und können nicht in euer nächstes Match mitgenommen werden. Nutzt sie also immer in der Runde, in der ihr sie auch eingesammelt habt.

Neues Fahrzeug: Gepanzerter Transporter

Mit dem gepanzerten Transporter bringt Fortnite ein neues Fahrzeug ins Spiel. Der Baron der Insel transportiert in diesem verschiedene Güter von A nach B. Ihr habt die Chance in einem solchen Fahrzeuge einzubrechen und diesen zu plündern. Seid ihr sogar gut gelaunt, könnt ihr einen kapern und davondüsen, doch seid gewarnt, die Handlanger des Barons und andere Spieler werden sich nicht kampflos ergeben.

Der Transporter

Neue Buffs: Die Segen

Mit Chapter 6 Season 2 sollen neue Buffs ins Spiel finden, die Segen. Die Segen lassen sich in seltenen Truhen finden und Schwarzmärkten erwerben. Bei den Effekten handelt es sich um permanente Effekt, die die ganze Runde über bestehen bleiben – auch wenn ihr eliminiert werdet. Folgende Effekte gibt es:

So sehen die Segen aus

Geiersegen : Der Ort, an dem Gegner eliminiert werden, wird kurzzeitig auf der Karte angezeigt.

: Der Ort, an dem Gegner eliminiert werden, wird kurzzeitig auf der Karte angezeigt. Goldrausch-Segen : Das Öffnen oder Zerstören von Truhen gewährt euch Goldrausch.

: Das Öffnen oder Zerstören von Truhen gewährt euch Goldrausch. Adrenalinrausch-Segen : Erhaltet den Effekt von „Schub“-Gegenständen (stetige Energieregeneration für eine bestimmte Zeit) beim Klettern, Überspringen und bei Wandsprüngen.

: Erhaltet den Effekt von „Schub“-Gegenständen (stetige Energieregeneration für eine bestimmte Zeit) beim Klettern, Überspringen und bei Wandsprüngen. Goldmunition-Segen : Ihr erhaltet Munition, wenn ihr Barren aufsammelt.

: Ihr erhaltet Munition, wenn ihr Barren aufsammelt. Segen der Gier: Ihr erhaltet zusätzliche Barren durch Eliminierungen und das Öffnen von Behältern.

Neue Waffen und Items

Starke Items für einen Raubzug Auch an Gadgets darf es nicht fehlen

Zu jeder neuen Season dürfen auch neue Waffen und Items nicht fehlen. Epic Games hat sich viele neue Optionen für das Verbrecherdasein ausgedacht und sie in den Loot-Pool gepackt. Mit folgenden Waffen könnt ihr rechnen:

Plasma-Salvenlaser

Raketenbohrer

Sub-Zeros Kombat-Kit

Kollateralschaden-Sturmgewehr (Sturmgewehr)

Falkenauge-Scharfschützengewehr (Sniper)

Gesetzlosen-Schrotflinte (Schrotflinte)

Kniescheiben-Killer (Nahkampfwaffe)

Zusätzlich dazu gibt es aber auch nützliche Items, die ihr auf euren Raumzügen benutzen könnt:

Thermit

Impuls-Scanner

Taschendeckung

Medi-Nebel-Granate

Goldpack

Das waren derzeit alle wichtigen Infos bezüglich der neuen Season. Der Server Down ist noch im vollen Gange. Möchtet ihr auf den neuesten Stand gebracht werden, könnt ihr gerne in unserem Ticker vorbeischauen: Wann sind die Server von Fortnite wieder online? – Alles zum Server-Status und Leaks im Live-Ticker