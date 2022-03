Choreograph behauptet, Fortnite haben seinen Tanz geklaut – Verklagt nun Epic Games

In einem Trailer stellt sich das Multiplayer-Spiel Midnight Ghost Hunt vor und erinnert dabei an den Klassiker Ghostbusters.

Was haltet ihr von Epics Kopien, bei denen kein Urheber namentlich genannt wird? Findet ihr das Thema auch schwierig, da jeder einen Tanz einfach erfinden kann oder findet ihr es gerecht, dass Epic Konsequenzen für so ein Verhalten bekommen sollte? Lasst es uns wissen!

Sollte sich also der Rechtsstreit zwischen Kyle und Epic verhärten, wird das Emote vermutlich nie wieder in dem Shop erscheinen. So war es auch mit dem Fresh-Dance von Carlton.

Um welchen Tanz handelt es sich? Es handelt sich um den seltenen Emote „Es ist kompliziert“. Dieser Tanz erschien am 25. August 2020 das erste Mal im Item-Shop und das in Chapter 2 Season 3 . Der Erfinder und Choreograf Kyle Hanagami hatte diese Schritte 2017 erfunden und unter seinem Namen urheberrechtlich sichern lassen.

