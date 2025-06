Spieler in Fortnite nehmen Abschied von einem der besten Modi, nachdem Epic Games ihn über viele Jahre vernichtet hat

In Fortnite gibt es viele Modi und LTMs, doch keiner war in Chapter 1 so beliebt wie Gruppenkeile. Fans verbinden tolle Momente in diesem chaotischen Modus. Doch jetzt, nach 7 Jahren, entfernt ihn Epic Games von seinem Spielkatalog.

Was war an diesem Modus so besonders? Bei seinem Release 2018 war Gruppenkeile ein chaotischer Modus. Zwei Teams mit jeweils 16 Spielern traten gegeneinander an, um eine bestimmte Menge an Kills zu erlangen – meist 100 bis 150 Eliminierungen.

Man landete also auf der Map, lootete alles, was ging, und folgte dem Sturmauge bis zur finalen Zone. Dort angelangt begann dann der Spaß, denn diese Zone blieb dann bis zum Ende der Runde bestehen. Wer dort landete, geriet sofort in einen Kugelhagel.

Viele Spieler nutzten aber Gruppenkeile, um damalige Quests schnell abzuschließen. Denn man musste nach einem Tod keine neue Runde starten, sondern spawnte einfach erneut. Das vereinfachte den Grind in Fortnite und bot zudem Unmengen XP für den Battle Pass.

Leider änderten sich über die Jahre hinweg viele Regeln in Gruppenkeile, die aus dem einstigen Liebling der Community nur noch als einen Schatten seiner selbst hinterließen. Jetzt entschied sich Epic Games nach Update 36.10, den Modus nach 7 Jahren komplett aus dem Spiel zu entfernen.

Spieler nehmen gebührenden Abschied

Wie ist die Stimmung der Fans? Diese sind gespalten. Viele trauern um den einstigen Modus und blicken darauf zurück, wie sie damals entspannt ihre Quests abschließen konnten. Einige hingegen haben schon längst mit Gruppenkeile abgeschlossen, weil Epic Games früh damit angefangen hatte, den Modus zu „vernichten“. Folgende Stimmen lassen sich auf Reddit vernehmen:

„Ja, da muss ich zustimmen. Ich fand diesen Modus wirklich spaßig und habe ihn meistens gespielt. Nach den Änderungen habe ich ihn aber immer weniger gespielt. Mir gefiel es eigentlich, jede Saison Zeit zum Plündern und Erkunden der Karte zu haben, ohne mir allzu viele Sorgen über Angriffe machen zu müssen.“ – working4buddha

„Früher habe ich es oft gespielt, um meine Quests zu erledigen. Seit dem Update habe ich ihn nicht mehr angefasst.“ – Joonberri

„Das ist echt ärgerlich, denn Story-Quests werden immer nerviger, da man dort alles machen muss, manchmal sogar ein Match nach dem anderen. Ja, es gab keine Bots, aber man konnte problemlos alles andere erledigen, um eine Quest in TR [Team Rumble] abzuschließen. Buuuuh!“ – sophisticated_pie

„Es war der erste Modus, den ich gespielt habe, um schnell durch den Battle Pass von Kapitel 1, Staffel 5 zu kommen. Das Einzige, was mir daran nicht gefallen hat, war das Bauen. Zero Build Gruppenkeile wäre fantastisch, aber ich schätze, das ist in einer anderen Zeitlinie.“ – Outrageous_Usual_710

Gibt es einen Ersatz für Gruppenkeile? Laut Epic Games soll Gruppenkeile vom neuen Modus „Trainingsgelände“ abgelöst werden. In diesem spawnt ihr auf einer Map mit unzähligen Respawns und kämpft ohne Bauen gegen andere Spieler. Noch gibt es keine Meinungen darüber, wie gut dieser neue Modus Gruppenkeile ersetzen wird, doch dieser klingt zumindest vielversprechend.

Seid ihr auch darüber bestürzt, dass Gruppenkeile entfernt wurde? Unser MeinMMO-Autor Christos konnte schon 2022 erkennen, dass Epic Games den Modus langsam aber sicher vernichtet: Wie Fortnite seinen beliebtesten Modus vernichtet hat