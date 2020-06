Fortnite: Mein Hai-Erlebnis war nicht so cool, wie mir der Trailer versprach

In Fortnite ist Season 3 endlich gestartet und hat einige neue Features gebracht. Darunter gibt es jetzt auch Haie, die als Fortbewegungsmittel dienen sollen. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp hatte nicht so coole Begegnungen mit Haien, wie es im Trailer gezeigt wurde.

Was sind Haie in Fortnite? Nach einem Sturm und einem Tsunami wurde die Map von Fortnite größtenteils überflutet. Nun befinden sich an verschiedenen Orten ein paar Haifische.

Diese Haie sollen in erster Linie als Fortbewegungsmittel dienen, da man sie mit einer Angel ködern kann und sie einen dann übers Wasser ziehen. Wenn die Haie eliminiert werden, lassen sie sogar Waffen und Munition fallen.

5 Sachen, die ihr zu den neuen Haien in Fortnite wissen müsst

Die neuen Haifische wurden im Trailer zur Season 3 kurz vorgestellt und es sah extrem cool aus, wie man sich von Haien übers Wasser ziehen lassen kann.

Immerhin konnte der Kater Meowscles ohne Probleme durch die Map fahren und sah dabei total cool aus.

Das neue Fortbewegungsmittel in Fortnite: Haie

Die können springen?!

So sah meine erste Begegnung mit einem Hai aus: Ich loggte mich in Fortnite ein, startete eine Runde und landete bei „The Authority“. Die Agentur hatte sich ziemlich verändert.

Im Wasser entdeckte ich dann zum ersten Mal einen Haifisch und fragte mich, was wohl passiert, wenn ich auf ihn schieße. Dass es keine gute Idee war, merkte ich schnell. Der Hai drehte sich in meine Richtung, sprang aus dem Wasser direkt auf mich zu und wollte mich schnappen.

Das kam so unerwartet, dass ich nicht mal ausgewichen bin und sogar Schaden erlitten habe. Danach verfolgte mich der Koloss auf dem Gebäude, bis ich den Kampf gewonnen hatte. Meine Belohnung: Ein mickriges Sturmgewehr und Munition.

Sollte ich eigentlich nicht mit dem Hai durch die Fortnite-Map ziehen, so wie es im Trailer gezeigt wurde, anstatt einen riesigen Schock zu bekommen?

So erschreckend hatte ich mir meine erste Begegnung mit einem Fortnite-Hai nicht vorgestellt

So lief das zweite Aufeinandertreffen ab: Bei der zweiten Begegnung musste ich herausfinden, dass man nicht mal in Häusern vor den Biestern sicher ist. Da robbte sich plötzlich ein riesiger Hai durch das Haupthaus von Frenzy Farm, während ich nur verwirrt zuschauen konnte.

Schlussendlich blieb er dann in einer Wand stecken und ich konnte mich für den vorherigen Schock rächen, in dem ich ihn mit einer Spitzhacke verprügelte. Ja, nicht mein glorreichster Moment, aber es musste sein.

Die Begegnungen hatte ich mir nach dem Trailer definitiv anders vorgestellt, aber hoffentlich kommt noch der coole Moment, bei dem auch ich einen Hai „reiten“ kann.

Vielleicht muss ich erst zum Herr (oder hier Frau) der Meere werden, damit ich diese Fähigkeit freischalten kann? Den Aquaman-Skin gibt es jetzt nämlich zusammen mit dem Battle-Pass der Season 3 und mit Challenges kann man ihn freischalten.