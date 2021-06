Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Alien-Artefakte sind in dieser Woche nicht gleich auf den ersten Blick zu finden und meistens müsst ihr euch hoch bauen, um sie überhaupt zu erreichen. Falls ihr euch also die genauen Fundorte lieber auf Video anschauen möchtet, könnt ihr das hier:

Alien-Artefakte findet ihr an verschiedenen Stellen auf der Map der Season 7 . Die Fundorte ändern sich jedoch wöchentlich. Wir zeigen euch, wo sie sich nun in der 3. Woche von Season 7 befinden.

Die Season 7 in Fortnite brachte neue Alien-Artefakte ins Spiel. Wozu ihr die Items braucht und wo ihr sie in der 3. Woche der Season findet, zeigen wir euch hier.

Insert

You are going to send email to