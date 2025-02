In einem Berliner Piraten-Spiel auf Steam ist eure Crew eure Munition – Und ihr könnt es jetzt kostenlos testen

An diesen Orten starben die meisten Charaktere in Game of Thrones

Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und der schlechtesten an

Auf Steam läuft aktuell das Steam Next Fest, bei dem Spieler ihn hunderte kommende Games reinzocken können. Eins davon stürmt bereits vor Release die Charts der Gaming-Plattform – doch nicht alle sind begeistert: Neues Multiplayer-Spiel hat schon in der Demo die viertmeisten Spieler auf Steam

Außerdem habt ihr in einem Run die Möglichkeit, weitere Upgrades wie etwa Dynamit, Cupcakes oder Kaffee zu erwerben, die etwa beeinflussen, wie schnell sich euer Dash auflädt, oder wie viel Schaden ihr macht. So könnt ihr stets ein bisschen weiter vordringen, bis ihr schließlich irgendwann euer Ziel erreichen werdet.

Wie funktioniert das? Die Seeschlachten in Fluffy Sailors finden in einem begrenzten Raum statt. Sind alle Gegner besiegt, könnt ihr euren Loot einsammeln und euer Schiff reparieren lassen. Vergesst dabei nicht, euer Kanonenfutter – äh, eure treue Mannschaft – wieder aufzustocken. Denn sammelt ihr die Tierchen nach einem missglückten Schuss nicht schnell genug wieder auf, versinken sie in den Tiefen des Ozeans.

Eure putzige Crew dient euch als Kanonenkugeln, mit denen ihr in action-geladenen Seeschlachten versucht, die gegnerischen Schiffe der Ratten, Katzen und Dachse zu versenken. Das Spiel-Prinzip ist das eines Roguelites : Nach einer Niederlage kehrt ihr in den heimischen Hafen zurück, berichtet eurer Königin und habt die Möglichkeit, eurem Schiff ein paar permanente Upgrades zu verpassen.

Was ist das für ein Spiel? Fluffy Sailors ist ein Piraten-Spiel in einer Welt, die von kugelrunden Tierchen bevölkert wird. Als Spieler übernehmt ihr die Rolle des Mäuse-Helden, der den königlichen Chefkoch aus den Klauen der Alligatoren befreien muss.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to