Neues Multiplayer-Spiel hat schon in der Demo die viertmeisten Spieler auf Steam

Auf Steam startet am heutigen 24. Februar 2025 das Steam Next Fest, bei dem ihr wieder zahlreiche Demos der verschiedenen Spiele testen und so einen ersten Eindruck der Titel gewinnen könnt. Manche Spiele haben in Vorbereitung auf das Event schon einige Tage vorher ihre Demo veröffentlicht. Eines dieser Spiele wurde sogar zu einem der meistgespielten.

Um welches Spiel geht es? Am vergangenen Wochenende kletterte das Multiplayer-Spiel Mecha Break die Steam-Charts hoch. Das ist ein PvP-Shooter, in dem jeder Spieler einen sogenannten Mech steuert.

Diese roboterähnlichen Maschinen verfügen allesamt über unterschiedliche Ausstattung. So gibt es etwa Angriffs-, Nahkampf-, Scharfschützen-, Aufklärungs- und Unterstützungs-Mechs – manche von ihnen können fliegen, andere sind für Bodenkämpfe gedacht. Die Spieler können zudem das Aussehen ihrer Maschinen und Piloten individuell anpassen.

Mecha Break setzt primär auf rasante PvP-Kämpfe, die durch das teilweise sehr schnelle Movement und die vielen Effekte auf dem Bildschirm auch gerne mal chaotisch wirken. Es gibt verschiedene Modi wie Team-Deathmatch, in denen sich die Spieler in 3v3- oder 6v6-Kämpfen messen. Zudem ist ein PvPvE-Extraction-Modus spielbar.

Mehr Spieler als der jüngste Hype-Shooter

Wie viele Spieler hat das Game? Im Verlauf des Wochenendes überholte Mecha Break zwischenzeitlich sogar den Hero-Shooter Marvel Rivals und war mit 317.000 das vier meist gespielte Spiel auf Steam – einzig ewigen Spitzenreiter PUBG, Dota 2 und Counter-Strike 2 hatten mehr Spieler.

Marvel Rivals erschien im Dezember 2024 und konnte seither stetig mehrere hunderttausende Spieler auf Steam fesseln, in der Spitze sogar über 640.000.. Der Shooter, der gerne als Overwatch mit Marvel-Helden bezeichnet wird, ist somit der jüngste Hype-Shooter der Plattform.

Den Höchstwert von 317.000 Spielern erreichte Mecha Break am Sonntag, dem 23. Februar, gegen Nachmittag. Die Top 5 auf Steam sah zu dem Zeitpunkt so aus (via SteamDB):

Counter-Strike 2 – 1.783.434 Spieler PUBG – 818.843 Spieler Dota 2 – 704.824 Spieler Mecha Break – 317.522 Spieler Marvel Rivals – 218.081 Spieler

Auch aktuell steht Mecha Break mit 206.000 Spielern wieder auf Platz 4 der meistgespielten Spiele auf Steam, vor Marvel Rivals mit 124.000 Nutzern (Stand: 24.02.2025, 11:15 Uhr, via SteamDB).

Wie kommt Mecha Break so an? Aktuell wird die Demo von Mecha Break bei 3.680 Reviews auf Steam größtenteils negativ bewertet. Lediglich 33 % aller Rezensionen sind positiv, obwohl das Gameplay sogar gelobt wird.

Anscheinend litt die Demo unter Review-Bombing von chinesischen Spielern. Der YouTuber Axelottol hat sich die chinesischen Reviews genauer angeschaut und sagt, das seien zu einem Großteil minderjährige Spieler, die in China ab einer gewissen Uhrzeit gesetzlich nicht mehr zocken dürfen. Die Demo sei nach dieser Uhrzeit gestartet und so waren die betroffenen Gamer sauer, weil es doch das Spiel eines chinesischen Entwicklerstudios ist.

Dennoch gibt es auch andere Kritikpunkte an der Demo. So stören sich einige User etwa daran, dass Mecha Break ein sogenanntes „Kernel Level Anti-Cheat“ nutzt, das manuell entfernt werden muss, nachdem das Spiel schon deinstalliert wurde. Kernel Level bezeichnet die tiefste, zentrale Ebene in einem Betriebssystem. Eine Software, die darauf Zugriff hat, kann fast alles verändern.

Außerdem wird kritisiert, dass die Server während des Wochenendes oftmals wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar waren. Ein Problem, das ihr mit einer anderen Shooter-Demo auf Steam nicht haben solltet: Der Schöpfer von BioShock empfiehlt eine kostenlose Demo auf Steam, die an den legendären Shooter erinnert