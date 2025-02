In einem Koop-Shooter auf Steam mit über 1.000 Waffen bekämpft ihr riesige Aliens, kostet aktuell nur 13 Euro

Der Koop-Shooter Helldivers 2 war 2024 ein großer Erfolg auf Steam. Unzählige Spieler kämpften gegen zig Alien-Insekten. Doch schon davor gab es eine Reihe, die mit dem Kampf gegen Ungeziefer bekannt wurde, und einer der besten Teile ist gerade im Angebot. MeinMMO-Redakteur Nikolas erklärt, warum sich das Spiel lohnt.

Um welches Spiel geht es? Earth Defense Force ist eine traditionelle Spiele-Reihe aus Japan. In den verschiedenen Titeln fokussiert man sich darauf, im Koop oder Solo, unzählige Insekten-Aliens zu bekämpfen.

Das macht man mit verschiedenen Klassen und unzähligen Waffen. Eines der besten Teile der Reihe ist Earth Defense Force 5, das 2019 erschienen ist. Dort könnt ihr mit 4 Klassen über 1000 Waffen freischalten und euch in immer absurder werdende Missionen stürzen.

Und ganz ehrlich, obwohl Helldivers 2 das deutlich hübschere Spiel ist, hatte ich mit Earth Defense Force 5 mehr Spaß.

Earth Defense Force 5 ist absurd, chaotisch und unglaublich spaßig

Was macht Earth Defense Force so besonders? Bei ersten Clips oder Bildern sieht man direkt, Earth Defense Force 5 ist kein sonderlich hübsches Spiel. Zugegebenermaßen war das die Reihe noch nie. Dennoch passt das perfekt zum B-Movie-Setting.

Wie schon in Helldivers 2 gibt es satirischen Patriotismus, ein absurdes Setting und unzählige Insekten, die man bekämpfen muss. In verschiedenen Missionen könnt ihr mit bis zu 4 Spielern die Erde verteidigen.

Während die Missionen am Anfang noch recht gemächlich ablaufen und ihr gegen riesige Ameisen kämpft, wird das Spiel, je weiter ihr voranschreitet, immer absurder und chaotischer. Irgendwann kämpft ihr gegen fliegende UFOs und riesige Frösche mit Waffen.

In Kombination mit der humorvollen Atmosphäre ist das für mich die perfekte Mischung, um im Feierabend den Kopf auszuschalten und mich stumpf durchzuballern.

Schießen bis die FPS leiden

Wie ist das Gameplay? Ihr könnt bei jeder Mission aus 4 Klassen wählen, die sich auch stark unterscheiden. Als Ranger seid ihr normaler Fußsoldat, als Fencer ein großer Tank und als Wing Diver eine fliegende Bedrohung.

Die verschiedenen Klassen haben unzählige Waffen, die ihr freischalten müsst. Laut dem Wiki zum Spiel gibt es über 1.000 Waffen. Die schaltet ihr zufällig in Missionen frei, doch ihr könnt euch nicht im einfachen Schwierigkeitsgrad in den ersten Missionen hochfarmen. Wollt ihr die besseren Waffen, dann müsst ihr schwierigere Herausforderungen annehmen.

Die Waffen sind dabei nicht nur normale Gewehre oder Laserwaffen. Ihr könnt auch Mechs, Panzer, Exoskelette oder Granaten freischalten, die die fast gänzlich zerstörbaren Arenen in Schutt und Asche verwandeln.

Das Chaos, vor allem im Multiplayer, sorgt in späteren Missionen gerne mal für Ruckler, doch genau das will man als Fan der Reihe auch erreichen. Das Spiel soll in der Flut unzähliger Gegner und übertriebener Waffeneffekte brechen.

Man sollte aber nicht jeden Schwierigkeitsgrad auf die leichte Schulter nehmen. Will man sich richtig fordern, muss man planen, welche Waffen man mitnimmt und wie man sich richtig positioniert. Man will ja nicht überrannt werden.

Jeder EDF-Teil lässt mich nostalgisch werden

Warum ist das Spiel so faszinierend? Earth Defense Force verfrachtet mich immer in meine Kindheit zurück und an die Spiele der PS2-Zeit. EDF sind moderne Konventionen egal. Sie haben ein Konzept und ziehen das seit über 20 Jahren durch und das respektiere und genieße ich, denn trotz der schlechten Präsentation und mäßigen Technik ist es ein Titel voller Spielspaß, vor allem im Koop.

Wie kommt Earth Defense Force 5 auf Steam an? Von über 8.600 Reviews auf Steam sind 94 % positiv. Auch hier werden vor allem das Ballern, die B-Movie-Atmosphäre und der Koop gelobt. Positiv wird auch die Möglichkeit hervorgehoben, für ein oder zwei Missionen reinzuhüpfen, ohne viel Zeit zu investieren.

Aktuell könnt ihr euch Earth Defense Force 5 für 12,49 € auf Steam schnappen. Das Angebot geht bis zum 4. März 2025. Earth Defense Force 4.1 kostet sogar nur 6,71 €. Meiner Ansicht nach spielt sich EDF 5 aber noch etwas besser. Ein anderes Spiel auf Steam ist vor allem für Fans der Mythologie spannend: Eines meiner Lieblingsspiele aus 2024 wird dieses Jahr noch besser