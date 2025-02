Ein neues Horror-Spiel mit einer beinah perfekten Bewertung auf Steam kostet nur 6 Euro

In Fortnite steht das nächste Kapitel an. In Season 6, Chapter 2 dreht sich alles um Raubzüge. Lawless nennt sich die neue Season und der Name ist Programm. Gesetzlose streifen durch die Straßen...

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Was kommt bei Spielern so gut an? Die Rezensionen auf Steam sind sehr positiv. Hier sind einige Kommentare, die die Erfahrung in NO-SKIN zusammenfassen:

Zum Beginn eines neuen Playthroughs wählt man verschiedene Objekte und Modifikationen, die dem Spieler helfen sollen. Sie können für den Kampf nützlich sein, bestimmte Begegnungen fördern oder bestimmten Loot vermehrt erscheinen lassen. All das spielt in einem gewöhnlichen Haus mit verschiedenen Räumen, wo auch die möglichen Kämpfe stattfinden. Ein Ort der Sicherheit wird zum gefährlichen Terrain.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to