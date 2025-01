Ein Horror-Game ist 2024 das bestbewertete Spiel auf Steam, ist trotz bunter Grafik sehr düster

Mit seiner bunten Anime-Optik wirkt MiSide auf den ersten Blick nicht wie ein klassisches Horror-Spiel – oder das am besten bewertete Spiel auf Steam 2024. Und trotzdem ist beides wahr.

Was ist das für ein Spiel? MiSide ist ein Psycho-Horror-Spiel von dem Indie-Entwickler Aihasto. Das Spiel ist am 11. Dezember 2024 auf Steam erschienen und fährt dort astronomische Wertungen ein.

Worum geht es in dem Spiel? Euer namenloser Protagonist wird in die Welt seines Lieblings-Games gezogen. Dort wird er von Mita empfangen: dem liebreizenden, aber etwas einsamen Maskottchen des Spiels. Wäre da nicht die Tatsache, dass es sich hierbei immer noch um ein Horror-Spiel handelt.

Mit der Zeit beginnt die gemütliche Fassade zu bröckeln und es kommen Zweifel auf. Ihr sucht also nach Hinweisen, die euch mehr über das Geschehen verraten und führt Dialoge mit Mita, in denen ihr die eine oder andere wichtige Entscheidung treffen müsst. Alternativ vertreibt ihr euch die Zeit mit einer Reihe von Minispielen und bleibt ein Weilchen länger in der vermeintlichen Idylle.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Bestwertungen für Story und Atmosphäre

Wie kommt das Spiel bislang an? MiSide ist das am besten bewertete Spiel auf Steam aus dem Jahr 2024 (via steamdb.info). Damit landet es noch vor dem Deckbuilder Balatro, der bei den Game Awards immerhin die Auszeichnung als „bestes Indie-Spiel“ erhalten hat.

Von über 50.000 Rezensionen auf Steam sind 98 % positiv. Gelobt werden neben dem guten technischen Zustand die Story, die Immersion und die Horror-Aspekte des Spiels. Viele sind über YouTube-Videos auf das Spiel aufmerksam geworden und haben es so für sich entdeckt.

Negative Reviews bemängeln „langweiliges Gameplay“ mit mehreren, „unbefriedigenden Enden“ und „uninteressanten Dialogen“. Ein Nutzer stellt in seiner Rezension zudem infrage, ob das Spiel überhaupt den Steam-Tag für Psycho-Horror verdient. Solche Reviews machen allerdings nur einen kleinen Bruchteil aus.

Gibt es eine Demo zum Spiel? Ja, die gibt es. Wollt ihr MiSide ausprobieren, müsst ihr also nicht gleich Geld in die Hand nehmen. Die kostenlose Demo findet ihr ebenfalls in der Shop-Seite auf Steam.

Falls ihr auf der Suche nach weiteren Horror-Titeln seid, könnte das chinesische Rollenspiel Depersonalization für euch interessant sein. Laut den Entwicklern habe man sich von Call-of-Cthulhu-Rollenspielen inspirieren lassen. Depersonalization glänzt ebenfalls mit sehr guten Wertungen, mehr dazu in unserem Artikel: Rollenspiel auf Steam hat fantastische Reviews, ist perfekt für Fans von Horror und Anime