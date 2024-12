Ein Rollenspiel-Geheimtipp vereint kosmischen Horror mit Anime, hat 93 % positive Reviews auf Steam

Wie jedes Jahr erschienen auch 2024 unzählige Rollenspiele auf Steam. Neben den großen Namen gibt es aber auch kleine Geheimtipps, die gerne mal untergehen. Eines davon ist Depersonalization, das fantastische Reviews bekommt, obwohl es kaum jemand kennt.

Was ist Depersonalization? Depersonalization ist ein chinesisches Rollenspiel auf Steam, das vom kleinen Studio MeowNature stammt. Es ist ihr Erstlings-Werk und präsentiert sich visuell im Pixel-Look, der am ehesten an schöne RPG-Maker-Spiele erinnert.

Die Charakter- und Kreaturen-Designs erinnern an einen Mix aus Cosmic-Horror und Anime. Das soll sich auch in der Präsentation und der Geschichte widerspiegeln. Laut den Entwicklern habe man sich von Call-of-Cthulhu-Rollenspielen inspirieren lassen.

Konkret gesagt: Es erwarten die Spieler Kultisten, groteske Monster und eine übergreifende Bedrohung, die man kaum begreifen kann.

Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Cosmic-Horror im Anime-Gewand

Was soll das Gameplay bieten? Obwohl es visuell an JRPGs erinnert, orientiert sich Depersonalization eher am Pen-and-Paper-Gameplay. Es muss gewürfelt werden und es gibt mehrere Enden, die verschiedenen Schicksale für die Charaktere bereithalten.

Ihr sollt euch eigene Charaktere erstellen können und durch Erkundung in der Story vorankommen. Anders als bei einem JRPG ist die Progression von Werten immer mit der Geschichte verbunden. Die verschiedene Werte sollen euch dann andere Story-Events ermöglichen.

Wie kommt das Spiel auf Steam an? Auf Steam hat das Spiel aktuell eine fantastische Wertung von 93 % positiver Bewertungen bei 4973 Reviews. Die Spieler loben vor allem den Mix aus Anime und Lovecraft-Horror:

ThatOneOtherIdiot: Ein großes verstecktes Juwel von einem Spiel. Es ist stark von Call of Cthulhu inspiriert, und es spielt sich wie ein TTRPG

Berukastel: Ein fesselndes Lovecraft-Rollenspiel mit reichhaltigen Anpassungsmöglichkeiten, großem Erweiterungspotenzial und einem fesselnden Gameplay, das in den kosmischen Horror eintaucht.

HNTMC: Reiche Geschichte und es gibt häufige Updates, müssen einiges auf Englisch verbessern, aber der Rest ist ein solides Spiel.

Gibt es einen schlechten Aspekt? Wie der User HNTMC schreibt, hat das Spiel noch eine verbesserungswürdige englische Übersetzung. Wie PCGamer erklärt, muss man es auch erst einmal schaffen, das Spiel auf Englisch zu stellen. Dafür soll man auf die zweite Option im Hauptmenü klicken und dann auf die erste Option rechts klicken.

Wie teuer ist Depersonalization? Bis zum 2. Januar erhaltet ihr das Spiel auf Steam noch im Angebot für 13,65 €. Ansonsten kostet das Spiel 19,50 €. Fans von Lovecraft-Horror können sich in den letzten Jahren mit vielen Spielen zu dem Thema erfreuen. Ein kommendes Spiel könnte Pokémon-Freunden gefallen: Ein neues Spiel auf Steam ist wie Pokémon, aber in einer düsteren Welt mit Monstern aus Horrorfilmen