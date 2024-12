Auf Steam gibt es aktuell die alljährlichen Winter-Angebote. Dabei gibt es viele Spiele zu reduzierten Preisen. Auch ein beliebtes Survival-Spiel wird für einen günstigen Preis angeboten. Der Sale auf Steam sorgte jetzt auch dafür, dass die Spielerzahlen in die Höhe schossen.

Um welches Spiel geht es? The Forest erschien im Mai 2014 im Early Access und ist ein Horror-Survival-Spiel, in dem man auf einer Insel strandet. Doch die Insel ist nicht so verlassen, wie es scheint. Gefährliche Kannibalen leben auf der Insel.

Neben dem Sammeln von Ressourcen und dem Bauen von Basen ist die nächtliche Verteidigung wichtig. Das besondere Highlight sind die Horrorelemente des Spiels. Die Mutanten erinnern an Filme wie The Hillf have Eyes.

Dementsprechend explizit ist das Spiel auch. Man sollte es nur spielen, wenn man Brutalität und Schock-Effekte abkann.

Durch den neuen Winter-Sale scheinen aber viele Menschen den Weg auf die Insel gefunden zu haben.

Gutes Angebot lockt so viele Spieler wie noch nie auf die Insel

Wie teuer ist The Forest aktuell? Bis zum 2. Januar. 2025 erhaltet ihr The Forest mit einem Rabatt von 90 % für 1,67 €. Das scheint viele Spieler zum Kauf animiert zu haben, denn das Spiel hat 10 Jahre nach dem Release ein neues Spielerhoch erreicht.

Auf SteamDB sieht man, wie sich die Spielerzahlen in den letzten Wochen und Tagen verändert haben. So hat das Spiel in den letzten 24 Stunden einen neuen Peak von 97.964 gleichzeitigen Spielern erreicht. Seit dem 20. Dezember 2024 steigen die Spielerzahlen in Intervallen, pendeln sich dabei zwischen ca. 25.000 und 40.000 Spielern ein.

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam hat das Spiel grandiose 95 % positiver Reviews, steht damit bei Äußerst Positiv . Die Review loben das Spiel in den Himmel:

Frostbyte: Eines der unterhaltsamsten, wenn nicht sogar das unterhaltsamste Survival-Koop-Spiel, das ich je mit Freunden spielen durfte.

Iron-Blade: Ein sehr schönes Survival Spiel mit schönen Aufbau-Funktionen. Klasse.

JOttaD: Klassisches, tolles Koop-Spiel. Die Höhlen sind der Wahnsinn. Die Grafik ist auch im Jahr 2024 noch schön.

Falls ihr nach The Forest noch mehr Lust auf Mutante und gefährliche Inseln habt, dann könnt ihr euch auch die Fortsetzung, Sons of The Forest, zum halben Preis sichern. Falls ihr neue Survival-Games sucht, dann schaut in diese Liste rein: Die 29 besten Survival-Games 2024 für PS5, Steam und Xbox