Im Survival-Hit ARK könnt ihr jetzt mit „Mad Max“-Autos durch das Ödland heizen – außer ihr spielt auf der falschen Konsole

Was bringt die Erweiterung sonst noch so? Neben den BattleRigs gibt es jetzt auch einen Hund, den Armadoggo. Dieser gräbt für euch nach Schätzen und holt euch Gegenstände. Dazu besitzt er eine Rüstung, die mit verschiedenen Zusätzen ausgestattet werden kann.

Das Design der Autos ist dabei sehr stark an den Stil von Mad Max angelehnt. Alles wirkt gleichermaßen rustikal und brachial. Auch die neuen Outfits für eure Spielfiguren sind passend designt und beispielsweise mit Spikes an den Schultern versehen.

Was hat es mit den „Mad Max“-Autos auf sich? Bob’s Tall Tales 3: Wasteland War bringt die sogenannten „BattleRigs“ ins Spiel. Das sind Autos, die seitens der Entwickler als „geländegängige Kriegsmaschinen“ bezeichnet werden. Diese kommen mit einer Vielzahl verschiedener Geräte, die ihr an die Fahrzeuge bauen könnt. Insgesamt soll es 10.000 Variationsmöglichkeiten geben.

Spieler auf der „falschen“ Konsole müssen warten: Spieler auf Xbox haben das Pech, sich aktuell noch gedulden zu müssen. Wie die Entwickler des Survival-Games via X.com bekannt gaben, warten sie noch auf die Zertifizierung und Freigabe des Updates seitens Microsoft. Vorerst können also nur Spieler auf PlayStation und PC die neuen Inhalte spielen.

Extinction Ascended enthält die gleichnamige Map „Extinction“, die sich durch eine verlassene, futuristische Stadt im Zentrum der Map auszeichnet. Am Rand der Map könnt ihr wiederum verschiedene Biome entdecken, die sich in einer Art abgrenzender Kuppel befinden. So gibt es beispielsweise eine Schneelandschaft in einer dieser Kuppeln, obwohl um die Kuppel herum nur glühendes Ödland ist.

Was sind das für neue Erweiterungen? ARK Survival Ascended hat am 20. Dezember 2024 zwei Erweiterungen erhalten. Zum einen kam die kostenlose Erweiterung „Extinction Ascended“ ins Spiel. Zum anderen wurde die kostenpflichtige Erweiterung „Bob’s Tall Tales 3: Wasteland War“ veröffentlicht.

Das Survival-Spiel ARK Survival Ascended ist inzwischen seit über einem Jahr spielbar und erhält weiter regelmäßig neue Erweiterungen. Diese bringen Maps, Dinos und Baupläne in die Unreal-Engine-5-Version des Dino-Abenteuers, die Spieler von ARK: Survival Evolved schon kennen könnten. So auch das neuste Addon.

