In einem neuen Survival-MMO kämpft ihr auf einer postapokalyptischen Sowjet-Insel gegen Robo-Bären

PIONER bietet neben klassischen Schießeisen eine Vielzahl an improvisierten Waffen. So haltet ihr Gegner mit einem Speer auf Distanz, zieht ihnen einen mit dem Schraubenzieher über oder zündet sie mit einem Flammenschwert an. Waffen lassen sich mit einer Vielzahl an Modulen und Designs modifizieren und personalisieren.

Wer weniger Interesse an PvP hat, fokussiert sich auf die PvE-Missionen und Story-Quests. Die Geschichte ist laut den Entwicklern durch klassische Science-Fiction inspiriert und soll mit komplexen Charakteren und Fraktionen gespickt sein. Fans von Story-Spielen sollen also auf ihre Kosten kommen.

In einem frischen Trailer zu PIONER zeigen die Entwickler mehr Gameplay. Zudem kündigen sie ein neues Release-Fenster an – Das Survival-MMO soll im Jahr 2025 für den PC auf Steam erscheinen.

