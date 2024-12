Ein Survival-Game ab 18 bekommt ihr gerade zum halben Preis, hat zum Release die Server von Steam lahmgelegt

Das Survival-Horror-Spiel Sons of the Forest war zum Release so beliebt, dass es zum Start des Early Access sogar die Server von Steam lahmgelegt hat. Nun habt ihr die Chance, das fertige Game zum halben Preis abzustauben.

Um was für ein Spiel geht es hier? In Sons of the Forest erwartet euch Survival-Horror vom Indie-Entwickler Endnight Games, den Machern von The Forest. Auf einer von Kannibalen und Mutanten bevölkerten Insel kämpft ihr ums Überleben, während ihr nach einer vermissten Person sucht.

Sons of the Forest startete am 23. Februar 2023 in den Early Access und konnte bereits zuvor einen großen Hype generieren. Der Ansturm auf das Spiel war so groß, dass zum Release selbst die Steam-Server in die Knie gingen. Ein Jahr später folgte der vollständige Release.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Ein vermisster Milliardär und furchterregende Kannibalen

Worum geht es im Spiel? Wie in The Forest stürzt ihr auf einer abgelegenen Insel ab. Dieses Mal seid ihr allerdings kein gewöhnlicher Familienvater, sondern Mitglied eines Spezialeinsatzkommandos. Eure Aufgabe: Einen vermissten Milliardär aufspüren.

Die Insel, auf der sich euer Zielobjekt befindet, wird von furchteinflößenden Kannibalen und widerlichen Mutanten bevölkert. Die sind in Fraktionen aufgeteilt, die sich vom Verhalten her unterscheiden. Anfangs werden euch die meisten nur gruselig anstarren, später greifen sie euch auch an.

Zum Schutz vor den Gefahren der Insel craftet oder sucht ihr euch unterschiedliche Waffen zusammen, darunter Bögen, Speere oder auch ein Katana. Der beste Schutz ist aber eine gute Verteidigung: Hinter einem Schutzwall und Fallen fühlt man sich gleich viel sicherer.

Sons of the Forest setzt stark auf „environmental storytelling“: Ihr puzzelt euch die Story anhand der Dinge, die ihr in der Umgebung findet, zusammen. Ob und wann ihr der Geschichte folgt, bleibt euch dank der offenen Spielwelt selbst überlassen.

„Äußerst positiv“ bewerteter Koop zum halben Preis

Bietet das Spiel Koop? Ja, wer will, kann Sons of the Forest mit bis zu 8 Spielern durchspielen. Ganz allein seid ihr aber auch als Solo nicht, denn mit Kelvin steht euch gleich zu Beginn ein NPC-Begleiter zur Verfügung, der für euch Aufgaben wie Holz oder Steine sammeln ausführen kann.

Später könnt ihr euch mit einer schüchternen Mutanten-Lady anfreunden, die euch auch in Kämpfen hilft.

Wie viel kostet das Spiel? Sons of the Forest kostet standardmäßig 28,99 €. Im Rahmen des Winter-Sales auf Steam gibt es aber einen Rabatt von 50 % – ihr zahlt also nur 14,49 €. Laut den meisten Spielern lohnt sich das auch: Insgesamt hat das Spiel 87 % positive Bewertungen, die kürzlichen fallen noch besser aus.

Viele Gegenstände, die beim Basisbau nützlich sind oder die ihr für den Fortschritt in der Story benötigt, müsst ihr in Sons of the Forest erst finden – und das kann sich als äußerst kompliziert herausstellen. Falls ihr also Schwierigkeiten haben solltet, bekommt ihr hier eine Übersicht über alle unsere Guides, Einsteiger-Tipps und Listen seht ihr hier.